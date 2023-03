Lommelaar ramt gevel van woning in Mol en pleegt vluchtmisdrijf, bestuurder gevat

Op de Leeuwerikheide in Mol is een auto in de nacht van vrijdag op zaterdag door een haag en tegen de gevel van een woning gereden. De bestuurder pleegde nadien vluchtmisdrijf, maar de politie heeft de man uit Lommel intussen geïndentificeerd.

Het ongeval gebeurde omstreeks 3.30u op de Leeuwerikheide in Mol-Wezel ter hoogte van een T-kruispunt in de straat. Een personenwagen reed daarbij rechtdoor, vlamde zo door de haag en botste vervolgens enkele meters verder tegen de gevel van het huis. Vervolgens ging hij er vandoor.

De bewoonster van het huis werd opgeschrikt door de hevige klap. “Ik had eerst niet door wat er aan de hand was”, vertelt ze. “Aanvankelijk dacht ik dat er iets in de straat was ontploft. Toen ik uit het raam keek, zag ik dat de haag vernield was. Maar op dat moment ging ik er nog van uit dat enkel de haag was geraakt.”

“Pas toen ik een tweede keer ging kijken omdat ik geritsel hoorde, merkte ik dat er een auto tegen de gevel was gereden. Ik zag ook nog een schim, wellicht de bestuurder die nog iets uit zijn wagen wilde halen. Toen heb ik meteen de politie gebeld.”

De gevel is gestut en het gat is dichtgemaakt. — © Tommy Maes

Politie en brandweer kwamen ter plaatse, net als een stabiliteitsingenieur. De woning werd ook vrij snel weer bewoonbaar verklaard. Wel werd de muur gestut waar de wagen tegen de gevel was gebotst. Ook het gat is dichtgemaakt.

“Er is heel veel schade. Zo ligt de hele traphal vol brokstukken van de gevel en krijg ik mijn voordeur niet meer open”, zegt de bewoonster. “Gelukkig kan ik hier nog blijven wonen, maar uiteraard hoop ik dat de schade zo snel mogelijk wordt hersteld. De bestuurder moet in ieder geval heel snel hebben gereden, want er is toch een redelijk grote afstand tussen de haag en de gevel. In 2007 had er ook iemand tegen de haag gereden, maar toen lag er ook sneeuw in de straat. Wat vannacht is gebeurd, is natuurlijk erger.”

Ondertussen heeft de politie ook de bestuurder kunnen identificeren. Het gaat om een man uit Lommel. “Gelukkig hebben ze de dader kunnen vatten”, vertelt de bewoonster. “Ik vermoed dat hij deze straat als sluipweg wilde gebruiken om sneller op de Zuiderring (N71) te geraken. Maar daar is de straat zeker niet geschikt voor, want je moet dan nog door een karspoor rijden om bij de Zuiderring te komen.”

De sporen van de wagen zijn nog in de voortuin te zien. — © Tommy Maes

(Tommy Maes )