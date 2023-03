Bart Swings probleemloos naar WK-finale op de massastart

Bart Swings heeft zich zaterdagmiddag relatief eenvoudig geplaatst voor de WK-finale op de massastart. De regerend olympisch en Europees kampioen kwam in zijn halve finale nooit in de problemen en finishte op een gedeelde vierde plaats. De top-acht van elke halve finale plaatste zich voor de eindstrijd op zaterdagavond om 16u58.

De halve finale van Swings werd gewonnen door de Nieuw-Zeelandse routinier Peter Michael die een lange aanval succesvol afrondde. Met de Duitse outsider Felix Rijhnen liet één grote naam zich verrassen.

Donderdagavond veroverde Swings brons op de 1.500 meter. Het was zijn tweede medaille op een WK afstanden, nadat Swings in 2021 (ook in Heerenveen) derde werd in de massastart. Na de massastart schaatst Swings zondag nog de 1.500 meter en 10.000 meter.

De zestien finalisten

Bart Swings (BEL)

Jorrit Bergsma (NED)

Bart Hoolwerf (NED)

Andrea Giovannini (ITA)

Daniele Di Stefano (ITA)

Jae Won Chung (KOR)

Seung-Hoon Lee (KOR)

Kristian Ulekleiv (NOR)

Felix Maly (GER)

Ethan Cepuran (USA)

Conor McDermott-Mostowy (USA)

Kota Kikuchi (JPN)

Gabriel Odor (AUT)

Peter Michael (NZL)

Connor Howe (CAN)

Livio Wenger (SUI)