Demi Vollering in tranen nadat ze hoort dat ze gewonnen heeft: “Ik dacht dat ik mocht winnen, maar toen kwam Lotte voorbij”

“Ik schrok me rot van het paard”, blikte Vollering als eerste terug op het paard dat in volle finale ineens op het parcours verscheen. “Dan besef je in een keer ook hoe groot dat beest is. Het gaf ook nog eens een trap naar achter. Ik verloor er heel veel tijd door, want ik kon zo niet vol doorrijden in de afdaling. Ik moest in de remmen. Ik durfde het wel niet voorbijsteken.”

En dan kreeg Vollering te horen dat zij de millimeterspurt van Lotte Kopecky gewonnen had. “Ik ben natuurlijk heel, heel blij. Het was een gekke finale. We pakten het heel goed aan met de ploeg. Ook de andere meisjes waren enorm sterk vandaag.”

Vollering begon aan de slotklim met Kopecky in haar wiel. “Ik viel aan omdat ik dacht dat dat het moment was. We hadden eigenlijk niets afgesproken. Ik dacht dat ik mocht winnen toen ik als eerste bovenkwam. Maar plots kwam Lotte voorbij. Ik ben nog nooit in zo’n situatie geweest. Er gebeurde zoveel vandaag. Ik moet even op adem komen om te realiseren wat er allemaal gebeurd is. Ik wist eerst niet wie gewonnen had.”

“Er gaat van alles door me heen. Ik ben verbaasd en super blij. Ik besef het nog niet helemaal. Of dit mijn grootste zege ooit is? Ik denk het wel. “