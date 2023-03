De kogel is door de kerk, topspeelster Emma Meesseman past voor WNBA dit seizoen: “Het zou niet haalbaar zijn”

De wereldtopper kreeg verschillende aanbiedingen van Amerikaanse ploegen om na haar Europese seizoen, dit jaar bij het Turkse Fenerbahce, naar de States te trekken. “Maar het zou niet haalbaar zijn”, zegt Meesseman. “Dat zou vragen zijn om een nieuwe blessure. Ik verlang ook naar een beetje kalmte.”

Meesseman combineert al jaren een Europese topclub met de Amerikaanse WNBA, die vrijwel naadloos in elkaar overloopt. Daar moeten ook nog de internationale kampioenschappen als Olympische Spelen of WK’s worden ingepast. Vorig seizoen moest ze op het WK in Australië forfait geven met de Belgian Cats na een blessure. Wat in lucht hing, wordt nu bevestigd: voor het superbelangrijke EK, waar de Cats een volgende stap richting Olympische Spelen kunnen zetten, wil ze geen risico nemen. “Ik kon uiteraard niet beslissen voor ik wist of we naar het EK gingen. De EK-kwalificatie is nu binnen, het zal sowieso al druk genoeg zijn.”

Ook Julie Allemand, een van de andere speerpunten van de Cats, past dit seizoen voor de WNBA in functie van het EK. Meesseman: “Voor de Cats is het een goede zaak. Ik laat wel een inkomen gaan, maar daarvoor komt rust in de plaats, en dat doet heel veel.”