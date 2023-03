Wat een finale! Lotte Kopecky wordt in Strade Bianche geklopt door teamgenote Demi Vollering na fotofinish

Demi Vollering heeft de Strade Bianche gewonnen na een ongelooflijke ontknoping. De Nederlandse trok in de slotfase samen met teamgenote Lotte Kopecky in de achtervolging op eenzame leidster Kristen Faulkner. De Amerikaanse werd uiteindelijk pas op de loodzware slotklim gegrepen, waarna Kopecky en Vollering het onder elkaar uitvochten op de Piazza del Campo: het kwam tot een millimetersprint waarin Vollering de beste bleek.

Zou ze het opnieuw kunnen? Dat was de vraag die menig (Belgisch) wielerfan bezighield voor de start van de Strade Bianche Donne. Lotte Kopecky won vorig jaar op de witte wegen haar eerste grote klassieker: het begin van een wondermooi seizoen waarin ze ook de Ronde van Vlaanderen won en op een zucht van de wereldtitel strandde.

Kopecky zegevierde een week geleden nog in de Omloop het Nieuwsblad en stond logischerwijze als topfavoriet aan de start in Toscane. Maar met onder meer wereldkampioene Annemiek van Vleuten - vorig jaar op de Piazza del Campo geklopt door de Belgische na een fantastisch gevecht - was de concurrentie opnieuw niet min. De vrouwen kregen een parcours van 136 kilometer voor de kiezen, waarvan 31,4 kilometer grind - verdeeld over acht stroken.

Het vrouwenpeloton wachtte lang om de koers open te breken. Het duurde 60 kilometer voor een kwartet kon wegrijden, maar lang duurde hun verhaal niet. Een pelotonnetje van zo’n 70 rensters bleef over, waarin het tempo bepaald werd door Canyon-SRAM - de ploeg van schaduwfavoriete Katarzyna Niewiadoma. Op 45 kilometer van de streep was het vervolgens Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma) die in haar eentje het vuur aan de lont stak.

Faulkner begint aan solo

De Nederlandse reed beetje bij beetje weg van het kleine peloton, maar ook daar zaten ze niet stil. Een vijftiental rensters scheidde zich af, met daarbij een paar interessante namen: onder meer Nieuwiadoma en ex-wereldkampioene Elisa Balsamo glipten mee. Dat lieten ze in het peloton niet zomaar gebeuren. De groep werd, met uitzondering van Kristen Faulkner, teruggehaald: Faulkner kwam even later aansluiten bij eenzame leidster Swinkels. De twee werkten goed samen, maar niet voor lang: de sterke Faulkner liet haar Nederlandse kompaan op ruim 30 kilometer van de streep achter.

Terwijl Faulkner in haar eentje een voorsprong van bijna twee minuten bij elkaar reed, bleven er prikjes uitgedeeld worden in het peloton - onder meer de 20-jarige Puck Pieterse toonde zich attent. Kopecky’s ploeg SD Worx behield echter de controle.

Op de voorlaatste grindstrook, de klim Colle Pinzuto, kwam het vervolgens tot een grote schifting. Wereldkampioene Van Vleuten nam de kop en kreeg een handvol favorieten mee in het wiel: Kopecky, Niewiadoma, Demi Vollering, Puck Pieterse en Cecilie Uttrup Ludwig volgden allemaal.

Losgebroken paard

Toen het in de favorietengroep stilviel, trok Vollering vanuit de achtergrond in de aanval. De Nederlandse naderde tot op een minuut van leidster Faulkner, maar zag haar opmars plots gestuit worden door… een losgebroken paard. Een bizarre ontwikkeling, waarna een geschrokken Vollering de achterstand op Faulkner weer zag oplopen.

Op de zware Le Tolfe, de laatste grindstrook van de dag, achtte topfavoriete Lotte Kopecky haar moment gekomen. Onze landgenote knalde weg en kwam in geen tijd aansluiten bij ploeggenote Vollering. Cecilie Uttrup Ludwig leek als enige nog de oversteek te kunnen maken, maar de goedlachse Deense kwam zichzelf tegen. De SD Worx-tandem Kopecky-Vollering - waarbij vooral Kopecky de kop nam - opende vervolgens de jacht op Faulkner, die beetje bij beetje van haar pluimen verloor.

Faulkner werd uiteindelijk pas bij het oprijden van de moordende slotklim gegrepen. Vollering en Kopecky losten elkaar nadien voor geen meter. Kopecky probeerde haar teamgenote nog via een slinks inhaalmanoeuvre te verschalken, maar de twee kwamen toch zij aan zij de Piazza del Campo op. Het werd een millimetersprint waarin Vollering het nipt haalde.

Kristen Faulkner eindigde uiteindelijk als derde op 18 seconden van de twee SD Worx-rensters. Cecilie Uttrup Ludwig en wereldkampioene Annemiek van Vleuten kwamen op twee minuten achterstand als vierde en vijfde over de streep. Puck Pieterse eindigde haar tweede wedstrijd in de WorldTour op een bijzonder fraaie zesde plek.

Top tien Strade Bianche Donne:

1. Demi Vollering

2. Lotte Kopecky

3. Kristen Faulkner

4. Cecilie Uttrup Ludwig

5. Annemiek Van Vleuten

6. Puck Pieterse

7. Katarzyna Niewiadoma

8. Liane Lippert

9. Riejanne Markus

10. Pfeiffer Georgi