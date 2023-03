Opschudding in volle finale Strade Bianche voor vrouwen: op hol geslagen paard verschijnt plots op parcours voor renster!

Hectiek in volle finale van de Strade Bianche voor vrouwen. Plots verscheen er een paard op het parcours voor achtervolgster Demi Vollering. Het paard liep een tijdje voor de Nederlandse ploeggenote van Lotte Kopecky uit, om vervolgens in een bocht onderuit te schuiven.

Het zorgde voor bizarre beelden. Het paard liep in volle galop achter de motor uit, terwijl Vollering dan weer achter het paard reed. De Nederlandse moest even vol in de remmen, maar erna ondervond ze gelukkig weinig hinder van het voorval. Meer nog, na een millimeterspurt tegen Lotte Kopecky won ze uiteindelijk de Strade Bianche.

De beelden:

