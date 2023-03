Mikaela Shiffrin is zeker van vijfde eindzege in algemene wereldbeker, Noorse Lie wint afdaling in Kvitfjell

De Noorse Kajsa Vickhoff Lie heeft zaterdagmiddag de wereldbekermanche afdaling in het Noorse Kvitfjell op haar naam geschreven. Mikaela Shiffrin eindigde op een gedeelde vijfde plaats en verzekerde zich zo voor de vijfde keer in haar carrière van eindwinst in de algemene wereldbeker.

Lie haalde het in 1:32.36 voor de Italiaanse Sofia Goggia, tweede op 29 honderdsten en winnares van de wereldbeker afdaling. De Zwitserse Corinne Suter vervolledigde het podium op 41 honderdsten.

Het is voor de 24-jarige Lie de eerste wereldbekerzege. Twee keer eerder stond ze al op een WB-podium. Op het WK vorige maand won ze met brons in de super-G haar eerste WK-medaille.

Mikaela Shiffrin had aan haar vijfde plaats genoeg om voor de vijfde keer de grote kristallen bol binnen te halen. Met nog zeven wedstrijden voor de boeg, waarin maximaal 700 punten te verdienen zijn, kan de Amerikaanse niet meer worden bijgehaald door haar eerste achtervolger, de Zwitserse Lara Gut-Behrami.

De 27-jarige Shiffrin won de algemene wereldbeker eerder in 2017, 2018, 2019 en 2022. Alleen de Oostenrijkers Annemarie Moser-Pröll (zes zeges) en Marcel Hirscher (acht zeges) doen beter.

Met 85 overwinningen in WB-manches werd Shiffrin deze winter recordhouder bij de vrouwen en is ze nog amper een zege verwijderd van het record bij de mannen, dat in handen is van de Zweed Ingemark Stenmark.

Morgen/zondag staat in Kvitfjell nog een tweede super-G op het menu. De Oostenrijkse Cornelia Hütter probeert dan haar succes van vrijdag te herhalen.