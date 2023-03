Oostenrijkse Anna Gasser blijft koningin van big air op WK snowboard

De Oostenrijkse Anna Gasser heeft zich zaterdag voor de tweede keer tot wereldkampioene snowboarden in de big air gekroond. Ze is ook al tweevoudig en regerend olympisch kampioene in de discipline.

De 31-jarige Gasser pakte in het Georgische Bakuriani goud met runs waarvoor ze 87,75 en 74,75 punten kreeg. Met haar totaal van 162,50 punten haalde ze het voor de Japanse Muyabi Onitsuka (161,25 ptn) en de Australische Tess Coady (153,25 ptn).

Grasser veroverde haar eerste WK-goud in 2017 en schreef in de big air ook al drie keer de X-Games op haar naam, in 2018, 2019 en 2020.

Bij de mannen was de titel weggelegd voor de Japanner Taiga Hasegawa. Die kreeg voor zijn twee beste sprongen 90,00 en 87,25 punten. Hij had in de eindafrekening 20 punten voorsprong op de Noor Mons Roisland (177,25 tegen 157,25). Het brons was weggelegd voor de Zwitser Nicolas Huber (150,50).

Jules De Sloover, Joewen Frijns en Seppe Smits bij de mannen, en Evy Poppe bij de vrouwen raakten donderdag niet door de kwalificaties.