Coach Michael Van der Plaetsen opgelucht na wereldrecord Nafi Thiam: “Er kwam toch wel wat stress bij kijken”

De eerste meerkamp van Michael Van der Plaetsen als coach van Nafi Thiam werd op het EK indooratletiek in Istanboel meteen een groot succes, inclusief wereldrecord. Zaterdag blikte de coach tevreden terug. “Voor een coach is dit toch een beetje een opluchting”, zei hij.

Pas sinds de herfst van 2022 traint Thiam onder Van der Plaetsen. “Ik wist wel dat ze goed zat, maar kon moeilijk inschatten wat de trainingen in wedstrijd zouden betekenen en of ze alle proeven samen zou kunnen brengen tot een goed geheel”, zei de coach van de meerkampkampioene zaterdag. “Daarom heb ik op voorhand geen grote uitspraken gedaan over het resultaat dat ze hier zou neerzetten.”

Van der Plaetsen gaf op voorhand al toe dat het hem wel wat zenuwen bezorgde om verantwoordelijk te zijn voor zo’n kampioene, en dat herhaalde hij nog eens. “Er kwam toch wel wat stress bij kijken”, klonk het zaterdag. Maar het resultaat viel dus méér dan mee. “Voor een coach is dit toch een beetje een opluchting.”

Al even in het hoofd

Het wereldrecord in zaal zat - zo blijkt nu - al even in het hoofd van Thiam. “Ze zei bij het begin van het winterseizoen al dat het één van haar doelen was”, liet Van der Plaetsen weten. “Alleen zouden we pas zien of het voor dit jaar zou zijn als ze gezond was. Ik ben wel blij dat het dit jaar al gelukt is, want volgend jaar zie ik ze in een olympisch jaar liever geen indoorseizoen doen. Tijdens de wedstrijd hebben we pas na het verspringen over het wereldrecord gesproken, tevoren niet. Toen vroeg ze welke tijd ze nodig had op de 800 meter”, aldus Van der Plaetsen.

Van der Plaetsen ging ook wat dieper in op hoe hij het de voorbije maanden heeft aangepakt met Thiam. “We hebben vooral ingezet op het gezonder krijgen, want ze zat met aanslepende pijntjes die chronisch begonnen te worden”, legde hij uit. “We hebben in Zuid-Afrika ook een heel medisch team dat vlak rond de piste zit om alles van kortbij op te volgen. En we hebben er ook niet echt de pees opgelegd en rustig onze tijd genomen.”

De planning voor de komende maanden ligt voor Thiam nog niet helemaal vast. “We gingen dat na dit EK bekijken. Van mij hoeft ze zeker geen meerkamp meer af te werken voor het WK in Boedapest, ik train liever rustig verder, maar als ze naar Götzis wil in mei, dan mag het van mij”, besloot Van der Plaetsen.