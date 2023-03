Zorgen voor Belgian Tornados: Alexander Doom moet door blessure passen voor finale 400 meter op EK indooratletiek

Dan toch geen twee Belgen in de finale van de 400 meter zaterdagavond op het EK indooratletiek in Istanboel. Alexander Doom geeft forfait met een hamstringblessure, zo liet de Belgische atletiekbond zaterdag weten aan Belga. Zijn deelname met de Belgian Tornados op de 4x400 meter zondag is nog een vraagteken.

Alexander Doom plaatste zich vrijdag met de zesde tijd voor de finale van de 400 meter. Een contractuurtje in de hamstring zorgt er nu voor dat hij zijn kansen niet kan verdedigen. Julien Watrin, die zich met de derde tijd voor de finale plaatste, blijft zo als enige Belgische finalist over.

Zondagavond is er nog de finale van de 4x400 meter, maar het is nog niet duidelijk of Doom die zal halen. Als Doom niet in actie kan komen, is Christian Iguacel zijn vervanger. De andere teamleden zijn Dylan Borlée, Kevin Borlée en Julien Watrin.