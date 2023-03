Houthalen-Helchteren/Duitsland

Een Houthalens gezin is donderdag in een nachtmerrie beland tijdens een uitstap naar de Duitse stad Aken. Op de parking van een supermarkt werd hun auto gestolen. In de wagen lagen allerlei persoonlijke spullen en bouwmateriaal dat het gezin net had gekocht. “Wie doet nu zoiets?”