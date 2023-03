AAN DE START. Van der Poel: “Jammer dat Van Aert en Pogacar er niet bij zijn”, Benoot: “Ik verwacht een lange finale, maar geloof in winst”

Van der Poel: “Jammer dat Wout en Pogacar er niet zijn”

Mathieu van der Poel staat in de Strade Bianche voor zijn eerste wedstrijd van het wegseizoen. “Training is nog iets anders dan koersen, maar ik voel me goed en heb kunnen doen wat ik wilde doen. Ik heb ook geen last van mijn rug. Maar meestal heb ik wel een paar koersen nodig om echt op niveau te komen”, vertelde de Nederlander voor de start. “Het is een heel mooie koers om mee te beginnen, maar zeker niet de makkelijkste. Het parcours kennen we al goed, er is alleen wat minder grind en stof dan we gewend zijn. Misschien komt dat door de regen, maar er zijn ook een paar stroken heraangelegd. Dat maakt het iets makkelijker.”

Mathieu van der Poel oogt geconcentreerd. — © BELGA

Van der Poel moet in Toscane met een pak concurrenten afrekenen, maar Wout van Aert en Tadej Pogacar horen daar niet bij. “Dat ze er niet bij zijn, is zeker jammer. Het zijn ook twee renners die altijd de koers mee maken. Of het nu makkelijker is om te winnen? Dat ligt eraan hoe goed zij zijn. De voorbije weken was het tegen Pogacar niet makkelijk geweest. Maar er staan zeker nog genoeg andere sterke renners aan de start. Het is vaak ook makkelijker koersen met sterke renners als je goede benen hebt. Maar het niveau is altijd hoog, het zal zoals altijd een zware koers zijn. Ik voel geen extra druk omdat de ploeg nog niet gewonnen heeft, het seizoen is ook nog jong.

Julian Alaphilippe: “We hebben goede kaarten om mee te spelen”

“Vandaag is een koers waar ik van houd, het is het begin van een belangrijke reeks wedstrijden tot Luik-Bastenaken-Luik”, stelt Julian Alaphilippe, die in 2019 de Strade Bianche won. “Ik voel me goed. Ik ben nog niet 100 procent, maar ik hoop dat dat niet ver meer weg is. Bij de verkenning is het altijd goed om nog eens op de grindstroken te rijden, maar ik ken het parcours intussen vanbuiten. Mauri Vansevenant en Andrea Bagioli zijn ook heel sterk, dus we hebben goede kaarten om mee te spelen. We gaan zien wat het oplevert tijdens de wedstrijd.”

Alaphilippe gelooft in zijn kansen. — © BELGA

Benoot: “Ik verwacht een lange finale”

“Ik denk dat ik hier al vaak sterk aan de start heb gestaan”, aldus Tiesj Benoot. “Ik heb deze week een paar rustigere dagen gehad en heb de wedstrijd goed kunnen voorbereiden.” Benoot won de Strade al eens in 2018. Dat deed hij toen in regenachtige omstandigheden. Vandaag schijnt het zonnetje in Toscane. “Vandaag mocht het van mij zeker slecht weer zijn, maar langs de andere kant belooft het vandaag sowieso een lastige wedstrijd te worden.”

De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne gelooft in zichzelf. “Het wordt zoals altijd opletten vanaf de eerste strook, vaak is het hier ook een lange finale en dat verwacht ik nu ook. Ik geloof in winst, maar Van der Poel is mijn grote favoriet.”

Benoot roept Van der Poel uit tot favoriet. — © BELGA

Tim Wellens: “Dat Pogacar niet start, is geen voordeel voor mij”

“De verkenning heeft mij weinig geleerd, ik ken het parcours goed. Ik denk dat ik hier al drie of vier keer gestart ben”, vertelde Tim Wellens, die na een sterk Vlaams openingsweekend hoopt mee te kunnen spelen voor de overwinning. Hij is bij UAE Team Emirates kopman door de afwezigheid van Tadej Pogacar. “Dat hij niet aan de start staat, is denk ik geen voordeel voor mij. Hij valt graag aan en als ik dan erachter zit, is dat een leuke situatie om in te zitten. Dat Wout van Aert niet start, is wel een voordeel voor mij.”

Tim Wellens hoopt op het hoogste schavotje. — © BELGA

Tom Pidcock: “Een van mijn favoriete koersen”

“Vandaag zie ik hopelijk het resultaat van de opofferingen die ik de laatste weken gedaan heb voor deze koers”, vertelt Tom Pidcock. “Ik heb alleszins een betere voorbereiding achter de rug dan vorig jaar.”Pidcock toonde zich deze week niet tevreden met zijn openingsweekend, al werd de Brit van Ineos-Grenadiers toch vijfde in de Omloop Het Nieuwsblad. “Het klopt dat ik vijfde werd, maar ik deed eigenlijk niets in de koers. Vandaag is echter een van mijn favoriete koersen van het jaar. Ik kijk er naar uit.”

Vermeersch: “Hoop Mathieu zo lang mogelijk bij te staan”

“Ik voel me hier zeker in mijn sas, de Strade is een van mijn lievelingswedstrijden”, aldus wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch. “Ik ben blij dat ik hier vandaag aan de start sta. Ik heb hier al een keer een goed resultaat neergezet. Vorig jaar kwam ik hier wel ten val en de eerste keer dat ik deelnam was ook niet zo goed. Maar het is in principe wel een parcours dat me ligt.”

Vermeersch is vandaag de luxehelper van Mathieu van der Poel. “Ik hoop om zo lang mogelijk bij Mathieu te kunnen blijven en hem van dienst te zijn. Maar in de finale gebeurt het heel weinig dat er nog echte knechten bij zijn. Dus dat is mijn doel vandaag. Wat ik van de vorm van Mathieu denk? Hij is zeker goed.”

Greg Van Avermaet: “Omstandigheden waren nog nooit zo goed”

“Ik heb goede herinneringen hier, dus ik hoop nog eens echt goed te zijn en een finale te kunnen rijden” vertelde de intussen 37-jarige Greg Van Avermaet. “Top tien zou heel mooi zijn, maar ik durf niet veel meer te hopen. Dit zijn voor mij ideale weersomstandigheden, er is niet te veel wind en stof en het is droog. Ik heb alles hier al meegemaakt, maar de omstandigheden zijn hier nog nooit zo goed geweest.”

Van Avermaet vindt in Siena ideale koersomstandigheden terug. — © BELGA

Mohoric: “Afwachten hoe de benen zullen zijn”

Matej Mohoric hoort bij de favorieten deze namiddag. De Sloveen werd vorige week derde in Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik weet niet hoe de benen zullen voelen. Dat zullen we zien in de finale”, zegt Mohoric. Bahrain-Victorious heeft met Bilbao en Pasqualon nog een paar ijzers in het vuur. “We zijn een half-Italiaans team, dus deze wedstrijd is extra belangrijk”, aldus Mohoric.

Lotte Kopecky: “Speciaal om hier terug te zijn”

Opvallend bij de ploegenpresentatie daarnet: Lotte Kopecky en haar team SD Worx zijn titelverdedigers in deze Strade Bianche, maar mochten als allereerste het podium op. “We hebben er allemaal veel zin in en zijn er klaar voor. Het is speciaal en leuk om hier terug te zijn”, zei Kopecky in het Toscaanse zonnetje. “Ik heb graag Vlaams koersweer, maar dit is ook wel oké. Ik denk dat het een snelle koers zal worden. Tijdens onze verkenning had het net geregend, toen lag het er heel vettig bij. Ik vermoed dat alles nu opgedroogd zal zijn.”“Die lange strook van 9,5 kilometer grind zal cruciaal zijn, daar wordt de koers altijd wat opengebroken. Ik verwacht toch wel een strijd met de ploeg van Annemiek van Vleuten. Movistar is naast ons team een van de sterke blokken. Het vertrouwen is zeker aanwezig, maar je mag jezelf nooit overschatten. Er is altijd wel een beetje druk of gezonde spanning, maar ik voel me ontspannen”, aldus Kopecky.

Kopecky bleek populair aan de startplaats.

Puck Pieterse: “Dit is nieuw voor mij”

Ook te bewonderen in de Strade Bianche voor vrouwen vandaag: Puck Pieterse, die vier weken geleden nog vicewereldkampioen veldrijden werd. “Wegwielrennen is iets compleet nieuw voor mij, dus ik weet niet echt waar ik sta”, zegt het 20-jarige talent van Fenix-Deceuninck. “Of mijn vaardigheden uit de cyclocross hier van pas zullen komen? Ik denk dat de andere dames dit ook wel kunnen en het zal heel snel zijn, dus ik weet niet of mijn techniek hier van pas zal komen. Het is voor een veldrijder ook een lange wedstrijd, we zullen zien.”