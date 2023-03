Russisch minister van Buitenlandse Zaken publiekelijk uitgelachen in India

Het was een ongemakkelijk moment voor Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Hij is in India, waar hij probeert de banden met het land aan te halen. Maar op een conferentie bleek dat niet alle Indiërs grote fan zijn van de Russen.

Lavrov zei in een interview voor een publiek dat Rusland de oorlog probeerde te stoppen, nadat ze eerst werden aangevallen. Meteen erna klonk een luid lachsalvo uit het publiek, en Lavrov viel heel even uit zijn rol. Zo’n reactie had hij duidelijk niet verwacht.

De conferentie vond plaats in de marge van de bijeenkomst van de G20-landen in New Delhi. Daar werd niet tot een gezamenlijke slotverklaring gekomen. China en Rusland weigerden het slotcommuniqué te ondertekenen: beide landen kunnen zich niet vinden in de paragrafen over Oekraïne.

Nu Rusland in het Westen geen bondgenoten meer heeft, zoeken de Russen elders niet enkel steun, maar ook een afzetmarkt voor hun gas en olie. China en India zijn daarbij van primordiaal belang voor het Kremlin.