Kankerpatiënte (21) verkoopt pikante foto’s op Onlyfans om behandeling te betalen

De Onlyfans-ster werd op een korte tijd populairder dan ooit en kon in het afgelopen jaar meer dan 81.000 dollar binnenharken. Met dat geld betaalt ze haar behandelingen. “Ik ben nog steeds in staat om mezelf en mijn familie te onderhouden”, zei ze. “Ik ben een zelfverzekerd persoon.”

Aanvankelijk was ze wel bang om het slecht nieuws aan haar volgers mee te delen. “Ik droeg in het begin nog een pruik omdat ik me zorgen maakte over hoe mijn ziekte en uiterlijk mijn inkomsten zouden beïnvloeden”, vertelt ze aan SWNS. “Maar nu draag ik ze nauwelijks. Mannen houden van mijn kaal hoofd.”

De lange en intensieve kankerstrijd van Mya is nog niet voorbij. Voorlopig konden artsen voorkomen dat het kwaadaardig gezwel verder zou verspreiden naar Mya’s longen. In april zou ook het twaalf centimeter grote gezwel op haar rug worden verwijderd. “Maar het is gebruikelijk dat de kanker die ik heb - een spindelcel sarcoom - terugkeert”, klinkt het.

De ster zal echter niet stoppen met haar account op Onlyfans en is evenals blij dat haar pikante foto’s zorgen dat haar abonnees haar blijven steunen.

