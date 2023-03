Brooklyn Nets zorgen voor spectaculaire comeback in Boston

Brooklyn heeft vrijdagavond in de NBA zijn weerbaarheid getoond op bezoek bij de Boston Celtics. In het tweede quarter keken de Nets tegen een achterstand van 28 punten aan, maar uiteindelijk trokken ze toch aan het langste eind met 105-115.

Het is de strafste comeback dit seizoen, nadat de LA Lakers eerder deze week een kloof van 27 punten dichtten tegen de Dallas Mavericks.

Mikal Bridges was de man van de avond bij de bezoekers. Met 38 punten, 10 rebounds en 4 assists leidde hij de Nets naar een eerste overwinning in vijf matchen. Bij de Celtics eindigde Jaylen Brown met 35 punten.

Brooklyn is de nummer zes in de tussenstand van de Eastern Conference, Boston staat daarin tweede achter Milwaukee.

In de Western Conference ontving leider Denver vrijdagavond eerste achtervolger Memphis. De Nuggets wonnen het pleit met 113-97. Nikola Jokic lukte met 18 punten, 18 rebounds en 10 assists zijn 25e triple-double van het seizoen.

De New York Knicks, vijfde in het Oosten, blijven intussen in de winning mood. Op het terrein van Miami Heat behaalden ze een achtste zege op rij. Julius Randle had met 43 punten, waaronder de beslissende driepunter in het slot, het grootste aandeel in de 120-122 overwinning.