Elise Mertens staat bij laatste vier in Monterrey en treft topreekshoofd Caroline Garcia

Elise Mertens (WTA 42) heeft zich vrijdag gekwalificeerd voor de halve finales van het WTA-toernooi in Monterrey (hardcourt/259.303 dollar). De 27-jarige Limburgse, het vierde reekshoofd in Mexico, haalde het in haar kwartfinale in twee sets van de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto (WTA 49), het achtste reekshoofd. Het werd twee keer 6-2 na een uur en twintig minuten.

In de halve finales neemt Mertens het op tegen de Française Caroline Garcia (WTA 5), het eerste reekshoofd. Die was met 6-0 en 6-4 te sterk voor de Egyptische Mayar Sherif (WTA 53).

In de onderlinge duels leidt de 29-jarige Garcia met 4-2 tegen Mertens. Hun laatste ontmoeting dateert van vorig jaar in Cincinnati, toen de Française met 6-4, 7-5 aan het langste eind trok.

Eerder op de dag verloor Ysaline Bonaventure (WTA 96) in haar kwartfinale in drie sets (2-6, 7-5 en 6-7) van de Kroatische Donna Vekic (WTA 31), het derde reekshoofd. Die ontmoet in haar halve finale de Chinese Lin Zhu (WTA 41).

Elise Mertens: “Speelde heel solide wedstrijd”

“Ik denk dat ik een heel solide wedstrijd heb gespeeld”, reageerde de 27-jarige Limburgse. “In mijn opslagspelletjes heb ik niets laten liggen. Daarnaast heb ik nooit de armen laten zakken en ben ik mentaal sterk gebleven want ik wist dat als ik goed aan een punt zou beginnen, ik de bovenhand zou halen. En dat is wat er gebeurd is. Ik ben heel blij met de manier waarop ik heb opgeslagen en over hoe ik met de derde bal (de slag na de eerste return van de tegenstander, red) ben omgegaan. Zo kon ik het spel bepalen in de balwisselingen. Dat was heel belangrijk want Cocciaretto is een vrij explosieve speelster die heel goed gekruist kan spelen. Ik mocht het niet zover laten komen. Op het einde maakte ik weinig foutjes en ik heb ook de kansen gegrepen die zich aandienden.”

Tommy Paul en Alex de Minaur spelen finale in Acapulco

De Amerikaan Tommy Paul (ATP 23) en de Australiër Alex de Minaur (ATP 22), respectievelijk zevende en achtste reekshoofd, zijn de finalisten van het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hard/2.013.940 dollar).

Paul versloeg vrijdag in de eerste halve finale zijn landgenoot en derde reekshoofd Taylor Fritz (ATP 5) met 6-3, 6-7 (2/7) en 7-6 (7/2). Aansluitend was De Minaur met 3-6, 7-5 en 6-2 te sterk voor het Deense vierde reekshoofd Holger Rune (ATP 10).

In de onderlinge duels leidt de 24-jarige De Minaur met 3-0 tegen de 25-jarige Paul. Al hun confrontaties vonden vorig jaar plaats, in Indian Wells, Rome en Eastbourne.

De Minaur mikt in zijn elfde ATP-finale op een zevende titel, de eerste dit seizoen. Paul speelt zijn tweede finale. Eind november 2021 won hij het toernooi van Stockholm.

De winnaar volgt in Acapulco de Spanjaard Rafael Nadal op. Die schreef het toernooi in 2022 voor de vierde keer op zijn naam.