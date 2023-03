“Ze hebben het vermoord”: Tour de France pakt uit met nieuwe groene trui, maar die blijkt weinig populair

Vorige zomer kon u Wout van Aert tijdens zijn deelname aan de Tour de France makkelijk herkennen in het peloton, aangezien hij voor het merendeel van de drie weken de groene trui droeg. Komende zomer zal het moeilijker zijn om de leider in het puntenklassement te herkennen, want de organisatie heeft een nieuw design voor de groene trui gelanceerd. En die blijkt over het algemeen niet geweldig populair onder wielerfans.

De kleurwijziging heeft alles te maken met de sponsor van de groene trui, Skoda. Het Tsjechische automerk wijzigde in oktober vorig jaar zijn logo en merkkleuren. Het zijn de twee tonen groen uit dat nieuwe Skoda-logo die gebruikt worden voor het nieuwe design van de groene trui. De hoofdkleur is nu een donkerder groen met lichtere accenten aan de mouwen en kraag. De vorige groene trui bestond daarentegen volledig uit een lichter groen: het doet de vraag rijzen of de drager van de groene trui wel goed herkenbaar zal zijn in het peloton.

Hoe dan ook krijgen we snel een antwoord op die vraag, want het nieuwe design zal ook gebruikt worden in Parijs-Nice - de Koers naar de Zon gaat zondag van start. Ook in de Dauphiné, in juni, zal het design gebruikt worden. Een greep uit de eerste reacties op Twitter leert ons alvast dat de nieuwe groene trui nog niet veel mensen echt warmmaakt. “Ze hebben de groene trui vermoord”, schreef Benji Naesen, de YouTube-ster die ook bij ons verschijnt in Café Koers.