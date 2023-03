Emma Meesseman ziet Belgian Lion Ismael Bako verliezen in Euroleague en versus Fenerbahce Istanbul

Fenerbahce Istanbul haalde op de 26ste speeldag van de Euroleague zwaar uit. De Turkse ploeg won na een 58-29 score halfweg uiteindelijk met 104-72 van Virtus Bologna. Emma Meesseman zag Ismael Bako bij de Italiaanse ploeg vier punten scoren. Vandaag gaat de Belgian Cat in Istanbul supporteren voor de Belgen op het EK atletiek. Met 12 op 26 staat Virtus Bologna op de twaalfde plaats. Retin Obasohan (9 punten, 2 rebounds, 3 assists) verloor met ASVEL Villeurbanne na een 32-47 met 75-70 van Real Madrid. De Franse club staat met 8 op 26 op de zeventiende plaats. Valencia verloor met 114-75 en in Spaanse clash van Baskonia. Valencia staat met 12 op 26 op de twaalfde plaats. Sam Van Rossom werkt na een knieblessure tevens verder aan zijn revalidatie en wordt in april bij Valencia op het parket verwacht. Na 34 speeldagen is de top-8 gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Euroleague. De Final Four gaat door op 19 en 21 mei in het Litouwse Vilnius.