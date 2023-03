Vliegende auto’s en tien “vrijheidssteden”: Donald Trump doet plan uit de doeken om VS “weer innovatief te maken”

De VS moderner, leefbaarder en innoverend maken: ziedaar het plan van Donald Trump. De ex-president doet in 2024 opnieuw een poging om het Amerikaanse staatshoofd te worden, en in een video stelt hij een deeltje van zijn programma voor. Dat bestaat uit tien “vrijheidssteden” en vliegende auto’s.

”Ons land is zijn durf kwijtgespeeld.” Zo begint Donald Trump de vier minuten durende video die zijn campagneteam vrijdag openbaar maakte. “En onder mijn leiderschap gaat het dat terugkrijgen, op grootse wijze. Als je kijkt naar drie jaar geleden, wat we toen deden, dat was voordien ondenkbaar.”

Trump wil een “kwantumsprong” maken in de Amerikaanse standaard van wonen, als hij in 2024 opnieuw aan de macht zou komen. In de video doet hij uit de doeken hoe dat eruit moet zien. Hij wil een halve procent van de gronden die in handen zijn van de federale overheid gebruiken om tien nieuwe steden te bouwen ter grootte van Washington DC, gebouwd door mensen met vernieuwende ideeën. “Zo zetten we de deur weer open voor Amerikaanse innovatie en krijgen honderdduizenden mensen een nieuwe kans op een eigen huis en hun Amerikaanse droom.” Die steden worden “vrijheidssteden”, zegt Trump nog.

Vliegende auto’s

Wat hij daarna zei, lijkt zo uit The Jetsons te komen. “Tientallen grote bedrijven in China en de VS ontwikkelen op dit moment auto’s die verticaal vertrekken en landen voor gezinnen en individuen.” Vliegende auto’s dus, en daar wil Trump zijn land het voortouw in zien nemen. “Net zoals de VS voorop liep in de automobielrevolutie. Niet China, maar VS moet de eerste zijn met die vliegende voertuigen. Dat wordt een nieuwe manier om gezinnen en vrienden te verbinden.”

Trump zegt ook bonussen te willen geven aan gezinnen om kinderen te maken - “om een nieuwe babyboom te organiseren” - en een grote modernisatie van de openbare ruimte. “We moeten steden, dorpen en park leefbaarder, properder en moderner maken.” Ook veiligheid staat daarin centraal.