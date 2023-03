18-jarige wonderkind Jordan Stolz schaatst in legendarische race naar WK-goud op 500 meter

Jordan Stolz, onthoud de naam. De 18-jarige Amerikaan werd vrijdagavond in Heerenveen na een fenomenale race op de 500 meter - de op één-na-snelste ooit in Thialf - de jongste wereldkampioen schaatsen ooit.

Stolz is de nieuwe Amerikaanse wonderboy van het ijs. Op de laatste wereldbeker in Polen raapte het 18-jarige Amerikaanse supertalent één keer goud plus een baanrecord (1.500 meter) en twee keer zilver (500 en 1.000 meter) bij elkaar. Opvallend, want een week eerder had Stolz nog zijn beste krachten verspeeld toen hij het WK bij de junioren domineerde (vier keer goud). De Amerikaan, afkomstig uit Wisconsin, heeft zeven wereldrecords bij de junioren op zijn naam.

Op papier stond Stolz vrijdagavond nog als junior aan de start. Maar daar was niks van te merken. In een ongelofelijke tijd van 34:10 knalde de pupil van Shani Davis onweerstaanbaar naar zijn eerste WK-goud bij de elite, allicht het begin van een lange reeks. Vooral de laatste binnenbocht van Stolz maakte diepe indruk bij onze noorderburen. “De beste ooit gereden”, stelde Mark Tuitert, voormalig olympisch kampioen. “Met de rust alsof hij aan zestig kilometer per uur nog een broodje pindakaas kon smeren.”

“Ik voelde me de hele week al goed, heel scherp. Ik rijd nu gewoon bijna een persoonlijk record, bizar gewoon. Zeker omdat de omstandigheden niet top zijn hier. Ja, dit is heel verrassend voor mij. Misschien komt het omdat ik goed ben uitgerust...?”, vroeg Stolz zich hardop af in gesprek met de NOS. Zaterdag komt Stolz in actie op de 1.000 meter.

