Prins Andrew ziet verhuis uit zijn immense huis niet zitten en wil weer grotere rol gaan spelen binnen Brits koningshuis

De Britse prins Andrew weigert om zijn 30 slaapkamers tellende huis in Windsor in te ruilen voor een kleinere woonst en heeft koning Charles gevraagd om een grotere rol te mogen spelen binnen het Britse koningshuis. Dat schrijft The mirror zaterdag.

De 63-jarige prins Andrew, die in opspraak kwam door de zaak rond het prostitutienetwerk van Ghislaine Maxwell en Jeffrey Epstein, kreeg de voorbije dagen te horen dat hij zijn 30 slaapkamers tellende woning in Windsor zal moeten verlaten. Dat past in de besparingen die doorgevoerd worden in de financiën van het Britse koningshuis. En gezien de hertog van York geen prominente rol meer speelt binnen de familie, is het niet meer te verantwoorden dat die in zo’n groot huis woont.

Grotere rol

Toen zijn broer, koning Charles, hem het nieuws meldde, heeft Andrew hem volgens bronnen van The mirror gevraagd om weer een grotere rol te spelen binnen het Britse koningshuis. Met een meer prestigieuze titel en functie zou hij dan niet moeten verhuizen. “Andrew heeft daarop aangedrongen, ondanks dat hij enkele van zijn taken heeft moeten afstaan en hij nu uit zijn huis gezet wordt”, klinkt het. “Hij is van mening dat hij nog altijd een belangrijk lid van de familie is, zelfs nu hij geen officiële functie meer heeft. Hij is bereid om verantwoordelijkheid op te nemen, bijvoorbeeld het leiden van een landgoed, en vindt zichzelf te jong om al te stoppen.”

Maar koning Charles heeft daar volgens diezelfde bron geen oren naar. “De koning heeft een compleet andere kijk op de zaken en heeft hem dat ook eerlijk gezegd: er is geen schijn van kans dat dat gebeurt.” Ook de dochters van Andrew, Eugenie en Beatrice, kregen dat te horen toen ze voor hun vader gingen pleiten bij Charles.

Verkocht

De schijnbare onrust binnen het gezin van Andrew doet de vraag rijzen hoe het zit met de financiën van de hertog van York. Het is niet duidelijk hoe groot zijn vermogen nog is. Geweten is dat hij de rechtszaak rond vermeend misbruik tegen Virginia Giuffre in de VS afgekocht heeft voor 12 miljoen pond en dat hij een chalet in Zwitserland - waar zijn ex-vrouw Sarah Ferguson ook een deel van bezat - voor 17 miljoen pond verkocht heeft. Al zou hij nog schulden met zich meedragen.

In het kader van de besparingen in het Britse koningshuis kregen afgelopen week ook prins Harry en Meghan Markle te horen dat zij uit hun vijf slaapkamers tellende woning in Windsor gezet worden. Zij woonden daar in Frogmore Cottage, en nu heeft prins Andrew die woning aangeboden gekregen. Aanzienlijk kleiner.