OVERZICHT. Het leven is duur, maar met deze tips bespaar je een hoop geld

Brandstof is peperduur, maar met enkele slimme keuzes kán het goedkoper. De verfoeide digitale meter is misschien wel een betere vriend voor je portefeuille dan je zou denken. En je moet niet persé naar het buitenland voor een geweldige vakantie en als je toch ‘all-in’ gaat: vermijd dan deze valkuilen. Met deze tips ga je zo goedkoop mogelijk om met reizen, wonen, winkelen én energie.

Met deze tips tank je je wagen het voordeligst vol: “Langs de snelweg is het altijd het duurst”

De prijzen van benzine en diesel stijgen en dalen doorheen de week. Op dezelfde dag verschilt de prijs dan ook nog eens per tankstation. Soms kan het heel wat geld schelen als je enkele honderden meters verderop gaat tanken. Hoe kan dat en waar moet je op letten als je tankt?

Digitale meter geen goed idee? “Je kan je energieverbruik veel beter in de gaten houden”

Je leest veel over de digitale meter. Vooral mensen met zonnepanelen en een terugdraaiende teller voelen zich bedrogen door het nieuwe systeem. Voor veel mensen kan de teller wél voordelig zijn. Zeker in tijden van het capaciteitstarief en het piekverbruik.

Waarom zoeken we het altijd zo ver? Reizen in Limburg kan minstens even mooi zijn

Waarom zoeken we het toch altijd zo ver? Reizen naar Dubai, Thailand of de Verenigde Staten levert een prachtige vakantie op, maar in eigen land kan het minstens even mooi zijn. Je portefeuille zal er trouwens een pak blijer mee zijn.

Met deze tips krijg je niet te maken met de valkuilen van all-in vakanties

Een all-in vakantie. Je vindt ze in alle prijsklassen, in alle formaten en op locaties over de hele wereld. Toch kom je soms bedrogen uit. Het eten valt tegen, alles kost extra, … . Wat kan je doen om dat te vermijden? Je krijgt waarvoor je betaalt: met deze tips weet je waar je best op let.

Met deze simpele tips kan je een pak budgetvriendelijker winkelen

Kom je soms terug van de supermarkt en trek je grote ogen bij het nakijken van je kassaticket? Of ga je wel eens winkelen met honger en heb je dan plots 4 pakken koeken die je eigenlijk niet nodig hebt in je winkelkar liggen? Wij geven je enkele simpele tips waardoor je voor, tijdens en na het winkelen een pak budgetvriendelijker kan winkelen.

(sh)