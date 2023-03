Dimitri Van den Bergh haalt laatste 32 op UK Open, ook Kim Huybrechts erbij na zege in Belgisch duel met Mike De Decker

Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh zijn de twee Belgen die zich bij de laatste 32 hebben geschaard op het UK Open dartstoernooi (600.000 pond), dat doorgaat in het Engelse Minehead.

Van den Bergh (PDC-11), die in 2020 met een kwartfinale zijn beste resultaat neerzette, versloeg de Duitser Gabriel Clemens (PDC-19) met 10-5. De 28-jarige Antwerpenaar wierp in zijn wedstrijd zes 180 maximum worpen en een gemiddelde van 99.75 per drie darts.

In een matige wedstrijd tussen Kim Huybrechts (PDC-28) en Mike De Decker (PDC-34) nam laatstgenoemde aanvankelijk een 6-2 voorsprong. Huybrechts won op zijn beurt vijf spelletjes op een rij waarmee hij zijn achterstand kon ombuigen in een 7-6 voorsprong. De 37-jarige Antwerpenaar won drie van de volgende vijf legs voor een 10-8 overwinning.

Andere Belgen halen vierde ronde niet

Mario Vandenbogaerde (PDC-72) en Ronnie Knops (PDC-108) plaatsten zich voor de derde ronde, maar daarin werden ze uitgeschakeld. Brian Raman (PDC-81) en kwalificatiespeler Kenny Neyens moesten in ronde twee afhaken. Ook Ronny Huybrechts PDC-124), die in de eerste ronde zijn tegenstrever niet zag opdagen, verloor in de tweede ronde met 6-4 van de Nederlander Jurgen Van der Velde (PDC-116).

Voor een plaats in de kwartfinale neemt Van den Bergh het op tegen de Engelsman Mervyn King (PDC-29). Huybrechts moet de Schot Gary Anderson (PDC-23) bekampen.