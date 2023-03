Herman De Croo schenkt 125.000 euro die hij bovenop pensioen kreeg aan Stichting tegen Kanker: “Ik heb niets onwettigs gedaan”

In het bericht op zijn website benadrukt ex-Kamervoorzitter De Croo (Open VLD) in eerste instantie dat hij niets te maken heeft met een fraudedossier waarin enkele ambtenaren-generaal van de Kamer een extra pensioen kregen dat ze niet hadden mogen krijgen. “Ik heb niets onwettigs gedaan en betreur dat mijn naam en reputatie bij frauduleuze praktijken worden vermeld”, aldus De Croo. “Ik aanvaard de stopzetting van de uitkering van deze uittredingsvergoeding. Ik zal het ontvangen bedrag schenken aan de Stichting tegen Kanker.”

In het persbericht overloopt De Croo zijn politieke carrière. “Ik heb mijn parlementaire loopbaan afgesloten in juni 2019, in het Vlaams Parlement”, schrijft hij. “Elk parlementslid heeft recht op een uittredingsvergoeding die wordt toegekend door de parlementaire assemblee waar hij of zij het laatst zetelde. Ik heb in juni 2019 vrijwillig afstand gedaan van de volledige uittredingsvergoeding waar ik, na een parlementaire loopbaan van 51 jaar en 4 maanden, recht op had.”

Hij benadrukt meermaals dat hij niet mee heeft gekozen voor het invoeren van de bonussen bovenop de pensioenen. “De uittredingsvergoeding voor gewezen Kamervoorzitters maakt deel uit van de jaarlijkse begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in een aparte hiertoe exclusief voorziene budgetlijn met duidelijke omschrijving. Deze vergoeding wordt elk jaar gestemd. Alle leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn hiervan bijgevolg op de hoogte. Ik ontvang deze uittredingsvergoeding sinds 1 juli 2019. Het ging toen om 4.566 euro bruto per maand, dus voor belastingen, per maand. Op dit ogenblik gaat het om 5.560 euro bruto per maand.”

LEES OOK. Kamer keurde “onwettige pensioenen” voor ex-voorzitters jaar na jaar goed: “Hoe kunnen jullie zeggen dat jullie het niet wisten?”

Afgelopen week werd duidelijk dat ex-Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open Vld) een bonus krijgen bovenop hun pensioen. Huidig voorzitter Eliane Tillieux liet die onwettige uitkeringen onmiddellijk stopzetten en bekijkt sindsdien hoe die terug te vorderen. Het bedrag dat De Croo zal schenken aan Stichting tegen Kanker, bedraagt ongeveer 125.000 euro. “Mijn geweten moet niet gezuiverd worden”, zegt De Croo nog in een gesprek met Het laatste nieuws. “Maar dat geld wel. Ik wil niet dat iemand mij wegzet als profiteur. Ik heb gewerkt voor mijn centen. Mij zullen ze niet bekladden.”