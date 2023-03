Ecuador kondigt noodtoestand af in kustprovincie na golf van drugsgeweld

In Ecuador is vrijdag de noodtoestand afgekondigd in de noordwestelijke kustprovincie Esmeraldas. Aanleiding is de stijgende criminaliteit en drughandel, aldus plaatselijke autoriteiten.

Er komen onder meer beperkingen op bewegingsvrijheid, samenkomsten en vergaderingen en aan burgers wordt gevraagd om tussen 21 en 5 uur niet meer buiten te komen, aldus het Secretariaat-Generaal voor Communicatie. De noodtoestand zal 60 dagen duren en houdt in dat de politiediensten hun inspanningen zullen coördineren om de openbare orde te handhaven en de veiligheid te bewaren.

In Esmeraldas, gelegen aan de noordelijke grens met Colombia, is het geweld de laatste maanden toegenomen. Het geldt nu als een van de meest onveilige provincies in het land, blijkt uit een decreet ondertekend door president Guillermo Lasso. “Deze grote escalaties zijn nauw verbonden met de handel in illegale drugs en afpersingsmechanismen”, klinkt het nog.

Ecuador, gelegen tussen Colombia en Peru - de belangrijkste cocaïneproducenten ter wereld - nam in 2021 een jaarrecord van 210 ton drugs in beslag, voornamelijk cocaïne. In 2022 werd meer dan 200 ton drugs in beslag genomen en verklaarde de regering de oorlog aan de smokkelaars, die de drugsroutes met geweld verdedigen. Tegelijkertijd is het aantal moorden in het land ook quasi verdubbeld van 14 naar 25 per 100.000 inwoners.