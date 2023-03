Limburg United stunt met zege tegen Heroes Den Bosch

Op de eerste speeldag van Elite Gold pakte Limburg United met een heuse stunt uit. De ploeg uit Hasselt won van Heroes Den Bosch. Voor de Nederlanders na 18 op 18 in de nationale fase meteen de eerste nederlaag. Vanavond brengt Elite Gold in de BetFirst BNXT League nog Oostende-Aris Leeuwarden, Kangoeroes Mechelen-ZZ Leiden en Spirou Charleroi-Landstede Hammers Zwolle.

In de eerste wedstrijd van de cross-border fase kon coach Raymond Westphalen op Quentin Serron (knie) na opnieuw over de volledige kern beschikken. Ook Heroes Den Bosch was voor het eerst sinds eind december terug compleet. De afwerking van Limburg United was niet goed in de beginfase: na vijf minuten vielen slechts 2 shots binnen van de 9 pogingen. Dankzij vrijworpen bleef de schade beperkt (16-18). Yannick Desiron en Maxime De Zeeuw brachten hun ploeg terug voor bij 23-22.

De ongeslagen leider uit Nederland, met Jito Kok (ex-Kangoeroes Mechelen en Spirou Charleroi), pakte uit met enkele dunks, maar de Limburgers speelden slimmer en beter als ploeg. In offense was de hoofdrol voor Myles Cale. Na de rust (45-41) verdween de voorsprong van United snel. De Nederlanders gebruikten goed hun lengte: 5-13 in het voordeel van Den Bosch voor de rebounds in het derde quarter. Gelukkig konden de Limburgers rekenen op driepunters van Alex Stein, Jonas Delalieux, Myles Cale en Maxime De Zeeuw. Vier minuten voor het einde nam United de match helemaal in handen. Een dunk van Myles Cale en een nieuwe bom van Maxime De Zeeuw zorgden voor 74-68 en een 84-77 zege.

In Elite Silver was er winst (103-60) voor Luik tegen Amsterdam en verloor Brussels met 97-105 van Feyenoord Rotterdam. Vanavond is er nog Leuven Bears-Yoast United Nijmegen, Okapi Aalst-Basket Limburg Academy en Bergen-Den Helder Suns.

Limburg United-Heroes Den Bosch 84-77Kwarts: 16-22 29-19 12-17 27-19

Limburg United : Delalieux 19, Desiron 6, Hammonds 0, Leemans 3, Stein 11, Cale 22, Ceyssens 2, De Droog 5, Dammen 0, De Zeeuw 16Heroes Den Bosch: Thomas 2, Naar 7, Helfrich 8, Van Der Mars 10, Ndow 18, Van Vliet 1, Kohs 4, Webster 12, Price 2, Kok 13.