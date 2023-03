Telenet Giants Antwerp start Elite Gold na spannende clash versus Groningen met winst

In een goed gevulde Lotto Arena, met onder meer Rode Duivel Jan Vertonghen in de tribune, nam Telenet Giants Antwerp een succesvolle start in de Elite Gold. De Sinjoren wonnen na een spannende partij van Groningen en blijven daardoor in de top van het klassement meedraaien. Meteen ook een flinke boost richting de finale van de Beker van België van volgende week 12 maart in Vorst Nationaal en tegen Oostende. “Groningen gaf inderdaad nooit op. Gelukkig hadden we steeds een goede reactie,” zei uitblinker Desonta Bradford (18 punten, 6 rebounds, 3 assists).

Telenet Giants Antwerp had het tegen Groningen, met onder meer Amerikaan Vernon Taylor (ex-Kangoeroes Willebroek) en assistent en de Belg Kevin Verhulst (ex-Okapi Aalst) niet onder de markt. De Sinjoren domineerden wel het eerste kwart, scoorden via eerst Desonta Bradford en Spencer Butterfield, maar zagen vooral ook Quinten Smout in het eerste schuifje met twee bommen uitpakken. De Sinjoren hadden na 12-7 dan ook een verdiende 27-20 bonus na het eerste kwart op zak. Groningen was constant op achtervolgen aangewezen, had in de eerste maar vijf spelers die scoorden maar bleef wel aandringen. Clay Mounce en Andrej Magdevski zorgen na 37-26 dan ook voor een 45-39 achterstand voor Groningen.

Telenet Giants Antwerp had de boodschap begrepen en kwam bijzonder scherp uit de kleedkamer. Jean-Marc Mwema dropte verschillende driepunters, Thijs De Ridder was weer energiek en na een beklijvend derde kwart (25-16) ging het na een 54-48 naar een maximale 70-52 Antwerpse bonus. De Antwerpenaars begonnen de laatste periode met een 70-55 zege, hadden de winst al in het vizier, maar verloren volledig hun momentum. Balverliezen, concentratieverlies en vooral enkele minuten van slechte defense zorgden voor een stevige “Hollandse” remonte. Leon Williams pakte uit met bommen en was mee de bezieler van de comeback van Groningen. Van 70-66 evolueerde de score na 78-69 en een 10-28 tussenspurt dan ook naar een 80-80 tussenstand. Telenet Giants Antwerp wankelde, maar Spencer Butterfield pakte op het juiste moment met twee bommen op een rij uit. De Amerikaanse forward stelde in money-time de zege vast.

Telenet Giants Antwerp: Anderson 5, Smout 6, Bradford 18, D’Espallier 4, De Ridder 4, Marinkovic 7, Rogiers 7, Butterfield 14, Mwema 15, Upshaw 8 .

Groningen: Taylor 7, Williams 12 Hollanders 3, Magdevski15 , Gaddefors 11, Brandwijk 10, Zakis 8, Mounce 15.