Acht op een rij! Dortmund zet zegereeks verder, uitblinker Marco Reus evenaart clubrecord na penaltydoelpunt

Dortmund heeft de topper tegen RB Leipzig naar zijn hand gezet. De Borussen hadden aan een sterke eerste helft genoeg om de drie punten te pakken. Meteen goed voor de achtste zege op rij in de Bundesliga. Dankzij de zege springt Dortmund voorlopig naar de leiding in Duitsland. Voor uitblinker Marco Reus werd het nog een speciale wedstrijd. De Duitser scoorde zijn 159ste doelpunt voor Dortmund en evenaart zo het clubrecord van Michael Zorc.

Het draait de laatste maanden uitstekend bij Borussia Dortmund. De Borussen wonnen dit kalenderjaar al hun wedstrijden en zagen die sterke reeks bekroond met een voorlopige leidersplaats. Exponent van die succesreeks is ongetwijfeld Jude Bellingham, die de interesse geniet van bijna de volledige voetbaltop. Maar naast het Engelse goudhaantje, staat ook coach Edin Terzic in de kijker. Het Franse L’Équipe bestempelde de Duitser nog maar pas als ‘de nieuwe Jürgen Klopp’ omwille van zijn charismatische houding en zijn tactisch inzicht. Een vergelijking die ze in het Ruhrgebied hoog inschatten.

Dat tactisch inzicht liet de coach tegen Leipzig nog maar eens blijken. Leizpig, dat net als Dortmund in goeden doen is, kon tot op een punt komen van de leidersplaats en verscheen dus gemotiveerd aan de aftrap. Toch liet Dortmund zich niet meeslepen in het enthousiasme van de bezoekers. Sterker nog. Het waren de Borussen die na een kwartier het openingsdoelpunt beet hadden. Julian Brandt leek de thuisploeg zo op rozen te zetten, maar dat was buiten de VAR gerekend die het doelpunt terecht afkeurde.

Uitstel van executie, zo bleek later. Toen Marco Reus op doel afstormde, kon doelman Blaswich niet anders dan de Duitser foutief af te stoppen: strafschop voor de thuisploeg dus. Reus zette zich zelf achter de bal en liet de doelman kansloos. Goed voor het 159e doelpunt van de Duitser voor Dortmund, een evenaring van het clubrecord.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Leipzig probeerde het evenwicht te herstellen, maar kreeg net voor de rust een opdoffer van jewelste. Een vrije trap viel voor de voeten van Emre Can en die twijfelde niet. Via de vingertoppen van Blaswich ging het schot tegen de touwen: 2-0 bij de rust.

Na de pauze controleerde de thuisploeg de wedstrijd. Toch werd het nog even spannend toen Emil Forsberg een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer binnentrapte. Leipzig zette nog alles op alles, maar Dortmund hield alsnog de drie punten thuis. Bij de Borussen bleef Thomas Meunier de hele wedstrijd op de bank.