14-jarige Noor vermist in Genk

De 14-jarige Noor Meddahi is sinds vrijdagnamiddag vermist in Genk. Het meisje werd rond 15.40 uur nog gezien aan het Atlas College. Haar familie en de politie zijn naar haar op zoek.

Het meisje droeg een lichtblauwe sweater, lichtpaarse jas en een zwarte broek toen ze verdween. Ze had ook witte sneakers met een gouden rand aan en droeg een paarse rugzak. Wie het meisje gezien heeft of weet waar ze is, kan de politie contacteren. zb/siol

© rr

Noor werd vrijdagnamiddag voor het laatst gezien aan het Atlas College in Genk. — © rr