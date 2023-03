Scott Parker krijgt de trein bij Club maar niet op de rails: “Of ik in Lissabon nog trainer ben van Club Brugge? Dat weet ik niet”

Op bezoek bij KV Oostende kreeg een onherkenbaar Club Brugge een stevige mokerslag. De Kustboys stuurden blauw-zwart met lege handen naar huis, maar vooral het geleverde spel zorgde voor kopzorgen bij coach Scott Parker.

“Het ging op verschillende vlakken mis vandaag”, vertelt Scott Parker. “In de eerste helft zat niets van wat we hier moesten brengen. Er was een gebrek aan intensiteit en we misten lef aan de bal. Daar is eigenlijk alles mee gezegd over de eerst helft. Ik snap er niets van. Tegen Gent speelden we een goede wedstrijd, maar daar was hier in de eerste helft niets van te zien. In de tweede helft komen we dan wel wat meer in de wedstrijd. We moeten nu stevig gaan nadenken hoe het komt dat we zo’n prestatie leveren na een goede prestatie tegen Gent.”

© BELGA

Twaalf op dertig

Parker kon bij blauw-zwart nog maar twee keer winnen. Niet de cijfers waarvoor hij naar Brugge werd gehaald. “Twaalf op dertig is te weinig”, weet ook Parker. “De verwachtingen liggen hoger. Ik sta hier na een verrassende 3-0-nederlaag. Ik kan die verwachtingen nog niet inlossen. Dat is teleurstellend. Nochtans zijn er bepaalde delen van ons spel die wel goed zijn, maar er zijn er ook heel wat die dat niet zijn. Dat is al heel het seizoen een probleem.”

“Ik geloof nog steeds dat ik het tij kan keren. Dit is een uitdaging. Een strijd die voor me ligt. Dit zijn momenten waarna we moeten opstaan als team. Op professioneel vlak is dit een stevige uitdaging voor het team. Op momenten als deze moet je karakter tonen. Nu moeten we zo hard gaan werken als we kunnen om dit om te keren. Dat zal aantonen hoe goed we zijn als club. Of ik nog coach ben van Club Brugge in Lissabon? Dat weet ik niet, op dit moment probeer ik het team zo goed mogelijk klaar te stomen voor die wedstrijd.”