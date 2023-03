Veel pijnlijker kan het niet worden: moedig KV Oostende geeft inspiratieloos Club Brugge een oplawaai

Een 3-0-nederlaag tegen de zeventiende in de stand, die al vier maanden niet meer had gewonnen. Al het goeie van tegen Gent is uitgewist. Je vraagt het je dan toch af: wordt Oostende de laatste halte van Scott Parker als coach van Club Brugge? Mag hij maandag nog mee naar Lissabon?

Elfde wedstrijd voor Scott Parker en elfde verschillende basiself. Dit keer kon hij er echt niks aan doen. Never change a winning team, dacht de Club Brugge-coach na de zege tegen Gent, dus bleef Sowah ten nadele van Onyedika in de ploeg staan. Maar helaas: Hendry was out, dus startte Sylla.

Aan de kust ging Parker op zoek naar zijn eerste zes op zes. Moest lukken, toch? KV Oostende won al vier maanden geen match meer en boekte een 3 op 33. Bovendien miste het met Hornby z’n belangrijkste speler en zat Bätzner – net als de spits goed voor zes goals – op de bank.

De derde co-topschutter van KVO, Thierry Ambrose, speelde wél. En de man uit Guadeloupe bezorgde de bezoekers meteen een waarschuwing. Zijn krul zoefde maar net naast het doel van Mignolet. Ook McGeehan probeerde het vroeg in de match een paar keer vanop afstand, maar zijn vizier stond niet op scherp.

© BELGA

Hands van Mechele

Het was intussen 21 uur, maar bij Club leken ze nog altijd niet goed wakker. Het was een kwartier wachten op dreiging en die kwam van Tajon Buchanan. De Canadees werd door de thuisfans uitgefloten voor zijn elleboogstoot van vorige week, maar trok er zich niks van aan, ging zoals altijd de duels aan en zette een gevaarlijke één-twee op met Lang. Zijn afwerking liet echter te wensen over, ook later in de eerste helft, bij een nieuwe schietkans.

Het bleef daar wel bij, wat Club betrof. Offensief bracht het veel te weinig. Alleen via de oprukkende Meijer kon het Oostende af en toe in problemen brengen. Aan de overkant liet Mata zich enkel opmerken met een totaal gerateerde voorzet, die over de achterlijn vloog. Dan maar rusten met 0-0? Neen, zelfs dat zat er niet in. Want toen Ambrose zich voorbij Mechele wilde wurmen, raakte die de bal met de hand en wees Wesli De Cremer naar de stip. De verdediger claimde nog gevaarlijk spel en de VAR ging na of er geen buitenspel was, maar noppes. Ambrose mocht zich achter de elfmeter zetten en hoewel Mignolet nog uitpakte met een straffe save, trapte hij in de rebound de 1-0 op het bord.

© BELGA

Zesde nederlaag

Parker opnieuw in de penarie. Verliezen in de Diaz Arena was echt uit den boze, dat wist hij zelf ook. Hij had wel nog een hele tweede helft om het tij te keren en hij vatte die aan met twee verse krachten. Mata en een erg bleke Sowah ruimden plaats voor Onyedika en de 17-jarige Nusa. Alleen brachten de wissels niet meteen beterschap – het enige wat we noteerden was een schotje van Jutgla op Hubert – en vlak voor het uur werd de Brugse miserie nog groter. Na slecht wegkoppen van Buchanan, die nu rechtsback stond, kon McGeehan aanleggen vanaf een meter of twintig en de Noord-Ier plaatste het leer precies in het hoekje.

2-0 en zo was de zesde competitienederlaag voor Club nakend. Yaremchuk werd er als extra spits opgegooid en moest zijn ploeg nu komen redden, maar wie geloofde daar nog in? De spelers probéérden nog wel voor een slotoffensief te zorgen, maar Jutgla moest al uitpakken met een schwalbe om dichtbij een doelpunt te komen, dus dan weet je het wel. Toen ook de aansluitingstreffer van Vanaken na een VAR-check afgekeurd werd voor buitenspel, wisten we – en CEO Vincent Mannaert wat verderop in de tribune – genoeg. De ingevallen Atanga maakte er op de counter zelfs nog 3-0 van. Blauw-zwart bleef achter met nul punten, een 12 op 30 en alweer een fikse kater. De vraag die iedereen zich zal stellen: mag Parker maandag nog mee naar Lissabon?