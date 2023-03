Wat een blamage! Nederlandse tweedeklasser legt er dertien (!) in het mandje tegen reeksgenoot, ex-Lierse-spits is grote man met vier goals

PEC Zwolle heeft FC Den Bosch een monsternederlaag toegediend. De Nederlandse tweedeklasser won met 13-0, wat meteen een evenaring is van de grootste overwinning in het Nederlands betaald voetbal. Bij Zwolle was Vellios (ex-Lierse en -Waasland-Beveren) de grote man met vier doelpunten.

PEC Zwolle degradeerde afgelopen seizoen uit de Nederlandse Eredivisie. Maar lang lijken de jongens uit Zwolle niet te moeten verblijven in tweede klasse. Zwolle stond na 26 speeldagen afgetekend aan de leiding.

Al was er na twee opeenvolgende nederlaag wel nood aan nog eens een driepunter. Den Bosch zou het kind van de rekening moeten worden. Dat had Dick Schreuder, broer van ex-Club Brugge-coach Alfred, zijn jongens stevig ingepeperd. En of ze het begrepen hadden. Al na 31 minuten keek Den Bosch tegen een 7-0-nederlaag aan. Daar stopte het echter niet. Zwolle zou uiteindelijk met maar liefst 13-0 winnen. Voor wedstrijden als deze is het woord ‘blamage’ uitgevonden.

Opvallend: de grote man bij Zwolle was ene Apostolos Vellios. De Griek speelde op een blauwe maandag nog voor Lierse en Waasland-Beveren. In ons land kon Vellios nooit echt potten breken. Iets wat hem in de Nederlandse tweede klasse duidelijk wel lukt. De Griek scoorde maar liefst vier keer, waarvan een hattrick in de eerste twaalf minuten.

