Het is om zeep voor Soaperstar in ‘The masked singer’: wie was dit bubbelende personage?

Opgelet, spoilers! De bubbel is gebarsten voor Soaperstar. “Ik dacht dat ik ging sterven in dat pak, ik kreeg geen adem”, klinkt het vanonder haar pompje. “Maar ik heb me vooral geamuseerd én mezelf teruggevonden!”

“Happier than ever”, zo moet Soaperstar zich hebben gevoeld tijdens haar vertolking van het populaire nummer van Billie Eilish. Dat plezier ten spijt bleek haar optreden toch niet genoeg te zijn om stand te houden. Na een duel tegen Leeuw, met wie ze een sterke versie van ‘Raise your glass’ van P!nk bracht, eindigde de race voor Soaperstar.

Uit dat grote pak zeep glibberde dan weer presentatrice en televisiemaker Kat Kerkhofs. “Het is het eerste programma waar ik me heel intensief op stort na mijn zwangerschapsverlof. Als nieuwe mama verlies je wel wat van jezelf… Soaperstar is een echte diva en het programma staat ook volledig los van mijn leven als jonge mama, waardoor ik dat stukje van mezelf kon terugvinden.”

“Dries was als enige op de hoogte van mijn deelname”, zegt Kerkhofs. “Eerst was ik wat verlegen en twijfelde ik, maar hij wist dat ik het super leuk zou vinden. Daarom vond hij ook dat ik er echt voor moest gaan.”

“In vorige seizoenen werd ik steeds vernoemd door de speurders, en dit seizoen helemaal niet! Dat vind ik echt fijn. Dat is echt het doel van het programma”, gaat Kerkhofs verder. “Ik ben in mijn omgeving echt die irritante persoon die te pas en te onpas de karaokemachine bovenhaalt. Ik heb in Istanboel, Napels én Leuven een karaokemachine staan. Of ik nu een zangcarrière ambieer? Niet meteen. Ik hou het wel bij mijn karaokemachines!”