PODCAST. Deel 3, de Limburgse derby van zondag: wie trekt aan het langste eind?

KRC Genk staat op kop in de Jupiler Pro League, maar ook STVV heeft goede hoop op de drie punten zondag. Wie trekt aan het langste eind in de strijd om Limburg? De podcastmakers van Bink! uit Sint-Truiden en Terril Talks uit Genk geven in ons laatste deel van de Limburgse Derby-podcast hun pronostiek voor zondag.