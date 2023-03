Lommel SK weet opnieuw wat winnen is: “Geknokt, soms tot over het randje”

Halverwege de eerste helft stak Lommel SK-trainer Steve Bould de lont aan het vuur met een dubbele gele kaart vanwege kritiek aan de wedstrijdleiding. De Brit werd door Brent Staessens zonder aarzelen naar de tribune gestuurd. Daarna trok de scheidsrechter nog in totaal acht gele kaarten om een potig duel verder kleur te geven. Veel strijd dus, maar er was amper voetbal te zien. De kwaliteit bleef ondanks alle goede intenties ten spijt (te) laag. De bal weende van de pijn.

Maar niemand die daar in het Soevereinstadion na afloop om maalde. Het resultaat primeerde eenmalig boven alles. “Dit hadden we nodig, want we komen uit een teleurstellende periode met mindere resultaten”, vertelde assistent-trainer Willem Weijs met een hese stem. “We reageerden als team en hebben geknokt voor elke meter. Tegen het randje of er soms zelfs over, maar dat hoort erbij. Ik ben blij met wat ik zag. Het team dat als eerste scoorde, zou de partij winnen. We scoorden vanuit een stilstaande fase. We trainen er veel op, dus ik ben extra blij dat dat nu resultaat oplevert. Vanaf dat moment konden we comfortabeler spelen. We hadden zorgvuldiger moeten zijn in het benutten van de kansen, want vier tegen één of twee werden niet uitgespeeld. Al wil ik nu niet kritisch zijn. Ik heb hen gecomplimenteerd.”

Na de rode kaart viste een balende Bould een smartphone uit zijn binnenzak om te appen met zijn collega’s vanuit de tribune. “Ik stond niet rechtstreeks met Steve in contact”, verklapte Weijs. “Andere mensen op de bank wel. We overleggen altijd alles samen, dus wat dat betreft veranderde er niets. Ik vond de gele kaarten gemakkelijk en snel gegeven. Ik stond dichtbij en had niet het idee dat Steve kwetsende opmerkingen maken, al was hij natuurlijk emotioneel in zijn reactie. Ik vond het een beetje overdreven in het heetst van de strijd.”

De eerste overwinning van 2023 staat eindelijk in de tabellen voor groen-wit. “Een lange periode van niet winnen, is voor niemand prettig. We gingen de winterstop in met een goede reeks van vijftien op vijftien, het missen van de Promotion Play-offs kwam hard aan en nu willen we er alles aan doen om bovenaan te eindigen in de Relegation Play-offs. Al lukte dat aanvankelijk ook nog niet, dus we konden dit resultaat écht goed gebruiken”, besloot een opgetogen Weijs. Dinsdag oefent Lommel SK in en tegen zijn Franse zusterclub Troyes.

LOMMEL SK: Ivezic - Tsoungui, Neven, Amankwah, Nizet - Thordarson, Metinho (86’ Henkens), Pierrot - Martinez (91’ Lemoine), Cauê (74’ Kadiri), Vancsa (86’ Talvitie).

FCV DENDER EH: Gies - Marzo, Ruyssen, Borry - Myny, Hens, Rodes, Atteri (68’ Cukur) - M’Barki (46’ Ngongo), Lallemand (76’ De Bruyn), Rajsel (68’ De Bodt).

DOELPUNT: 65’ Pierrot 1-0.

GELE KAARTEN: 24’ Bould (2x protest) 26’ Myny (fout), 36’ Nizet (trekfout), 39’ M’Barki (tackle), 56’ Atteri (fout), 70’ Tsoungui (tackle), 76’ Hens (fout), 84’ Marzo (tackle), 91’ Talvitie (onsportief gedrag).

RODE KAART: 24’ Steve Bould (2x geel).

SCHEIDSRECHTER: Brent Staessens

TOESCHOUWERS: 746