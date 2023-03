Club NXT toont het goede voorbeeld aan grote broer en wordt na zege tegen RSCA Futures weer alleen derde

Club NXT zet zijn opmars vers in de Challenger Pro League.Hoe moeizaam het Club van Parker het heeft in 1A, hoe makkelijk zijn collega Hayen de zaakjes op orde heeft een niveau lager. Goals van Lenn De Smet en Willems bezorgden de Brugse beloften de tweede opeenvolgende zege in de promotiegroep. Club NXT zet daarmee Beerschot weer onder de druk en wordt alleen derde op amper 1 puntje van Beveren. De RSCA Futures blijven voorlopig zesde en laatste.

LEES OOK. Lierse Kempenzonen moet wedstrijd achter gesloten deuren afwerken na wangedrag fans

Niks gezonder dan een goede strandwandeling, maar dat zat er vrijdagavond niet in voor Club Brugge aan zee. In Oostende was het voor de zoveelste keer van moeten voor het grote Club tegen KV. Op hetzelfde moment nam kleine broer Club NXT het op tegen de RSCA Futures. In de Jupiler Pro League heb je aan termen zoals topper, kaskraker, klassieker en classico niet genoeg om dit geladen duel te omschrijven. Niks van dat in de Challenger Pro League waar het met amper een paar honderd aanwezigen een kille bedoening was in het Lotto Park.

Geen strandwandeling voor Club in Oostende, voor de jongens van NXT was het aanvankelijk wel een wandeling in het park. Zo kon Lenn De Smet rustig zijn gangetje gaan op de rechterflank op het kwartier. Na een prima schot was Vercauteren geklopt: 1-0. Meteen de eerste goal van het seizoen en in het profvoetbal voor Lenn De Smet. Leuk detail: zijn tweelingbroer Liam opende vorige week tegen Beveren zijn rekening. Stassin en Anderlecht zochten de gelijkmaker maar Shinton redde twee keer. De beste kans van de eerste helft was nog voor de Brugse bezoekers, maar Vercauteren verkleinde prima zijn hoek en voorkwam een tweede goal toen Talbi voor hem opdook. Anderlecht mocht dan wel overwegend de bal hebben, het was toch Club dat halfweg voor het meeste gevaar had gezorgd en met 0-1 de kleedkamers indook.

Willems verdubbelt voorsprong

Ook na de pauze had de thuisploeg het meest balbezit, maar meer dan wat leuke acties leverde dit niet op. Integendeel, Club NXT verdubbelde de voorsprong. Een corner werd in eerste instantie nog afgeblokt, maar belandde in de voeten van verdediger Jano Willems die mooi in het dak van het doel besloot.

RSCA-coach Gillet reageerde met twee wissels en De Wilde trof de vuisten van Shinton. De Brugse doelman was even later toch geklopt, maar een schot van de ingevallen Tajouart vloot via de binnenkant van de paal weer uit doel. Pech voor RSCA, dat die aansluitingstreffer na een knappe actie wel had verdiend. Terwijl de grote jongens van blauw-zwart aan zee moesten achtervolgen na een goal van Ambrose, beperkten de beloften zich tot het verdedigen van de 0-2. En van een walk in the park was plots geen sprake meer. Anderlecht drukte en Lucas Lissens slaagde er toch in om te scoren. In een spannende slotfase scoorde invaller Perez nog maar de goal werd afgekeurd voor buitenspel.

RSC Anderlecht: Vercauteren; Abdulrazak (74’ Takidine), Lissens, Engwanda, Sadiki (61’ Maccho); Leoni (71’ Tajouart), Hubert (81’ lapâge), Bellman; De Wilde (74’ Ferrara), Stassin, Camara.

Club NXT: Shinton; Sabbe (59’ Cuevas), Ordonez, Willems, Seys; Simba, Liam De Smet (81’ Goemaere), Lenn De Smet; Talbi, Vermant, Homma (70’ Perez).

Doelpunten: 14’ Lenn De Smet 0-1, 60’ Willems 0-2, 79’ Lissens 1-2.

Gele kaarten: 23’ Engwanda (fout), 26’ Simba (fout).

Rode kaarten: geen.

Scheidsrechter: Ken Vermeire