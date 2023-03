Peter De Roover (N-VA) verbaasd over groen licht voor Irandeal, Johan Vande Lanotte heeft het over “Salomonsoordeel”

N-VA-fractieleider Peter De Roover reageert verbaasd op het nieuws dat het Grondwettelijk Hof de omstreden Irandeal niet heeft vernietigd, hoewel het Hof eerder de wet tijdelijk had geschorst. Grondwetspecialist Johan Vande Lanotte het heeft over “een Salomonsoordeel”, en wijst erop dat de uitlevering van Olivier Vandecasteele nog geen feit is.

De Irandeal zou van belang kunnen zijn voor de vrijlating van OIivier Vandecasteele, de Belgische hulpverlener die intussen al meer dan een jaar wordt vastgehouden in een Iraanse cel. In ruil voor zijn vrijlating zou België de Iraanse schijndiplomaat Assadolah Assadi naar Iran kunnen overbrengen.

Het Hof schorste in december een deel van de Irandeal om de overbrenging van Assadi te verhinderen. Als de Iraanse autoriteiten de man vrijlaten, zou dat volgens het Hof immers het recht op leven schenden van de personen die aan de geplande aanslag zijn ontsnapt.

De Roover: “Vernietiging betekent niet dat ruil moreel aanvaardbaar zou zijn”

N-VA-fractieleider Peter De Roover verwijst naar die tijdelijke schorsing van de wet. “Na dergelijk straffe bewoordingen bij de schorsing leek ons de vernietiging van deze wet een evidentie, maar tot onze verbazing geeft het Grondwettelijk Hof nu toch groen licht”, zegt hij. “Uiteraard moet de uitspraak gerespecteerd worden, in alle onderdelen, ook waar een procedure voor eerste aanleg noodzakelijk wordt genoemd bij overlevering.”

Dat de wet niet als ongrondwettelijk wordt vernietigd, betekent volgens de N-VA-fractievoorzitter echter ook niet dat het “politiek of moreel aanvaardbaar zou zijn om een veroordeelde terrorist in vrijheid te stellen, onder meer omdat daardoor het lot van landgenoten in de toekomst bijkomend in gevaar brengt”.

Vande Lanotte: “Deur op een kier”

Volgens grondwetsspecialist Johan Vande Lanotte zet het arrest van het Grondwettelijk Hof “de deur op een kier”, maar schuift het Hof de finale beslissing eigenlijk door naar de rechtbank van eerste aanleg. “Het Grondwettelijk Hof zegt dat er moet rekening gehouden worden met de rechten van de slachtoffers van Assadi, maar ook met het recht op een menswaardig leven van de heer Vandecasteele. Die twee belangen moeten afgewogen worden”, aldus Vande Lanotte.

“We krijgen sowieso nog een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg en mogelijks nog in beroep”, zei hij in Terzake. Volgens Vande Lanotte is het arrest van het Grondwettelijk Hof wel “goed nieuws” voor de familie van Vandecasteele “maar is er nog geen enkele zekerheid”.

Vlaams Belang: “We mogen in geen geval tot uitlevering overgaan”

Ook Vlaams Belang zegt dat het “met verbazing” kennis heeft genomen van het arrest. De partij vreest dat de uitspraak de deur opent voor de uitlevering en vrijlating van Assadi. “Het is enerzijds een zéér fout precedent waarmee wij toegeven aan de chantagepolitiek van Teheran. Anderzijds is het ronduit gevaarlijk voor onze nationale én Europese veiligheid om deze terrorist weer zijn gang te laten gaan”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “We mogen in geen geval tot uitlevering overgaan”, klinkt het. Voor Vlaams Belang moet Assadi dus in de cel blijven en mag de regering dit”perfide akkoord” niet uitvoeren.

“Alles op alles voor Olivier”

Kamerleden Goedele Liekens en Jasper Pillen (Open Vld) zijn dan weer voorzichtig positief over het arrest. “We zullen pas tevreden zijn als Olivier voet zet op Belgische bodem”, zeggen ze. “Ons land moet nu de komende dagen en weken alles op alles zetten om Olivier uit Iran weg te halen zodat er einde komt aan de lijdensweg die nu al een jaar duurt.”