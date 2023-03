Iraanse oppositie zal naar rechtbank trekken als België beslist om Assadi over te brengen, ruil met Olivier Vandecasteele dreigt sowieso vertraging op te lopen

Het Hof verwierp vrijdag het beroep tegen het verdrag, dat de overdracht van gevangenen tussen Iran en België regelt. Die Irandeal zou de vrijlating van Olivier Vandecasteele, de Belg die al meer dan een jaar vastzit in Iran, kunnen faciliteren. In ruil voor zijn vrijlating zou België de Iraanse schijndiplomaat Assadolah Assadi naar Iran kunnen overbrengen. Hij werd in 2021 in ons land veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in een (verijdelde) terreuraanslag in Parijs.

Het Hof stelde wel een voorwaarde: om het recht op leven van de slachtoffers van de verijdelde aanslag te verzekeren, moet de Belgische regering hen op de hoogte brengen van de overbrenging van de veroordeelde, zodat ze de wettigheid daarvan kunnen laten toetsen door een rechtbank.

“Zullen vrijlating van deze terrorist verhinderen”

“Het Belgische Grondwettelijk Hof is gekant tegen een onvoorwaardelijke vrijlating van de terreurdiplomaat Assadolah Assadi en heeft de regering opgelegd op voorhand de slachtoffers en de klagers te informeren als ze de intentie heeft om Assadi over te brengen. Zij kunnen de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg brengen”, aldus de NCRI.

Volgens de oppositie gaf het Hof dus het recht om naar de rechtbank te trekken, ook al heeft het Hof het verdrag tussen Iran en België niet vernietigd. De verzetsraad kondigt dan ook aan dat recht te zullen gebruiken om “de vrijlating van deze terrorist te verhinderen”. In hun ogen is de vrijlating van Assadi een overtreding van de resolutie 1373 van de VN-Veiligheidsraad tegen het terrorisme en moedigt dat het Iraanse regime aan om “gijzelingen en terrorisme voort te zetten en op te voeren”.