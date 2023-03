“Het was de juiste beslissing om naar Zuid-Afrika te verhuizen”: zonder competitie in de benen pakt Nafi Thiam een wereldrecord in “een overgangsjaar”

“Ik blijf erbij: dit is een overgangsjaar. We gaan nu de dingen niet radicaal veranderen.” Met een wereldrecord (5.055 punten) en een derde Europese indoortitel op de vijfkamp zet Nafi Thiam haar seizoen in. Ook knap: weer staan ze met twee op het podium van een EK indoor, Noor Vidts pakte brons.

Het duurde zowat een uur vooraleer Nafi Thiam in de mixed zone binnenkwam, maar bijzonder relaxed en uitgebreid neemt ze de tijd. Ruim verbeterde ze het wereldrecord van de Oekraiënse Natalia Dobrynska (5.055 punten, het oude wereldrecord bedroeg 5.013 punten). “Ik ben aan de ene kant supercontent ik kon nóg beter doen vandaag. Het is wel leuk om te zien dat er nog zoveel vooruitgang mogelijk is. Ik voelde me wel goed op training in Zuid-Afrika, wist dat het er inzat. Maar een wedstrijd is nog iets anders.” Ze straalt. “Ik heb net een wereldrecord gevestigd, en ik voel me fysiek nog zo goed: geen pijntje, niets. Normaal ben ik volledig uitgeput en zijn mijn benen afgesneden na de afsluitende 800m, maar ik voelde mij nu echt op mijn gemak.”

Met dank ook aan haar nieuwe coach Michael Van der Plaetsen, die vaak met haar samen de looptrainingen afwerkte. Thiam lacht: “Hij is een goede haas, ja. Dat soort trainingen alleen doen of met iemand samen, is een wereld van verschil.”

Slechts vier maanden geleden is ze nu in Zuid-Afrika, haar tweede thuis. Ze beëindigde de veertienjarige samenwerking met haar coach Roger Lespagnard, met wie ze nochtans een prima jaar kende. Thiam wilde een nieuwe wind, een nieuwe aanpak. En dus verhuisde ze naar Zuid-Afrika, waar Van der Plaetsen woont. “Het was een juiste beslissing. Niet dat ik een bevestiging nodig had. Toen ik de knoop doorhakte, wist ik al dat het de juiste beslissing was. Voor zij die getwijfeld hebben daarentegen, ziehier.”

Overgangsjaar

Op naar het – veel belangrijkere – zomerseizoen, de zevenkamp met het WK in Boedapest als voornaamste kampioenschap. “Ik kan nog in zoveel proeven vooruitgaan. Dit geeft me heel veel vertrouwen voor de zomer. We gaan wel niet van tactiek veranderen: dit is blijft een overgangsjaar, we gaan geduld blijven hebben en niets overhaasten, mezelf niet voorbijlopen. Maar ik weet dat ik het Europees record op de zevenkamp in de benen heb en het, zoals nu, op een dag lukt.”

Eindelijk heeft ze dus haar indoorwereldrecord beet. Tien jaar geleden, als junior, verbeterde het wereldrecord bij de juniores maar het werd haar ‘ontnomen’ omdat er geen dopingcontroleur in de zaal was. “Daar heb ik vanochtend aan gedacht: al tien jaar, tiens. En dit record zal niet worden geannuleerd. (lacht)”

Noor Vidts en Nafi Thiam, brons en goud. — © BELGA

Ook nu was het weer België boven op de vijfkamp. In Torun 2021 pakt Thiam goud en Noor Vidts zilver, in Istanbul 2023 is het goud en brons. Vidts (4.823 punten): “Ik heb alles gegeven, al zal ik nooit weten hoe dat virus dat in de aanloop in mijn lijf zat, een invloed zal hebben. Maar weer met twee op het podium, leuk hé. ”

Dobrynska komt langs, en feliciteert Thiam. Ook al is ze nu haar wereldrecord kwijt. Dobrynska: “Ik ben een heel klein beetje verdrietig maar enorm blij voor Nafi. Na elf jaar moest het er van komen. Nu ben ik ex-wereldrecordhouder, zoals een ex-vrouw. (lacht) Nu zal het niet zolang blijven staan, er is een sterke lichting.”

Ook Adrianna Sulek, zilver, verbeterde het oude wereldrecord (5.014 punten). “Ik voorspel een serieuze strijd deze zomer al op de zevenkamp, op het WK, of tijdens de Olympische Spelen van Parijs 2024.”