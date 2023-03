Tom Vermeir (46) over ‘1985’ en wat daarna komt: “Theater is mijn grote liefde, maar zoals het nu gaat, hoeft het voor mij niet meer”

Dat vet Brussels accent, dat brilletje, die schoenen, dat buikje. Tom Vermeir (46) geeft het toe: er is wel wat werk gekropen in de flik Goffinard, die hij elke zondagavond wonderbaarlijk gestalte geeft in het onweerstaanbare 1985 op Eén. “Dat puzzelen aan zo’n personage voor film of tv is geweldig. Maar mijn grote liefde en passie blijft theater. Al denk ik er sterk aan om daarmee te stoppen. Het sop is de kool niet meer waard.”