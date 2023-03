Het pechjaar in zeven bedrijven: hoe 2022 voor Julian Alaphilippe een absoluut drama was

Het begon allemaal op 5 maart 2022. Op een grindwegje in Italië vloog Julian Alaphilippe plots overkop. De beelden gingen onmiddellijk het internet rond. De schade viel nog mee, maar het was het begin van een absoluut rampjaar voor de tweevoudige wereldkampioen.

5 maart 2022

Spectaculaire val in Strade Bianche

De wind houdt lelijk huis tijdens de Strade en nadat Alaphilippe er maar net in slaagt om op het grindwegje Lucignano d’Asso rechtop te blijven, gaat vlak voor hem Stefano Oldani onderuit. “Ik kon niet meer remmen of omsturen. Het enige wat ik nog kon doen, was hopen dat ik niet te zwaar zou neerkomen”, zei de Fransman. Zijn Specialized-fiets vloog de lucht in, weg winstkansen. Alaphilippe kwam uiteindelijk nog als 58ste over de meet.

Alaphilippe gaat overkop nadat hij op Oldani botst en slingert zijn fiets de lucht in. — © Getty Images

16 maart 2022

Forfait voor Milaan-Sanremo door bronchitis

Net toen hij in de Tirreno steeds meer naar zijn topvorm toegroeide, moet Alaphilippe ziek afmelden voor Milaan-Sanremo. Een bronchitis leidt tot 38 graden koorts. Bij Quick-Step wachten ze nog tot woensdag om de knoop door te hakken. “Ik voelde mijn benen in de Tirreno nochtans elke dag verbeteren”, zei Alaphilippe. “Maar ik lag vijf, zes dagen in bed. Helemaal uitgeteld.”

6 april 2022

Dan toch ritwinst in de Ronde van het Baskenland

Dankzij een sterke laatste kilometer van Remco Evenepoel weet Alaphilippe het in de Ronde van het Baskenland af te maken in de rit naar Viana. Hij vloert Fabien Doubey en Quinten Hermans in de spurt bergop. De dagen nadien grijpt hij net naast een tweede zege in Amurrio en Zamudio. “Dat was ontgoochelend, maar met mijn conditie kan ik alleen maar blij zijn. Zeker als ik ze vergelijk met een aantal weken eerder”, zegt Alaphilippe.

Alaphilippe boekte één van zijn twee zeges in 2022 in de Ronde van het Baskenland, maar hij verloor er ook twee keer in de sprint. — © Getty Images

13 april 2022

Omvergereden door eigen ploegwagen

Nieuwe dosis pech in de Brabantse Pijl: Alaphilippe gaat tegen de grond nadat zijn eigen ploegleider Geert Van Bondt met de wagen Coquard aantikt. Een aantal renners gaan tegen de grond, onder meer de regenboogtrui. Gelukkig zonder veel erg. “Geen probleem hoor”, klonk het bij de Fransman aan de ploegbus. Patrick Lefevere laat zich wel een eerste keer kritisch uit: “Een goede Alaphilippe wint in het Baskenland niet één, maar drie ritten. Die sprints had hij nooit mogen verliezen. In de Brabantse Pijl had hij ook altijd voorin moeten zitten.”

24 april 2022

Door Bardet gered na nieuwe val in Luik

Een massale valpartij tijdens een afdaling in Luik-Bastenaken-Luik. Gelukkig was er nog Romain Bardet. Hij zag een kermende Alaphilippe liggen in de gracht, een eindje buiten het gezichtsveld. Bardet geeft zijn winstkansen op en duikt naar beneden om zijn landgenoot bij te staan en slaat alarm. De ambulance moet Alaphilippe afvoeren. In het ziekenhuis van Verviers luidt het verdict: gebroken schouderblad, twee gebroken ribben en een klaplong. Het begin van een lange revalidatie. Eind juni haakt Alaphilippe ondanks zijn deelname aan het Franse kampioenschap af voor de Tour, met tegenzin. Achteraf geeft hij wel toe dat het de juiste beslissing was.

25 juli 2022

Met Covid-besmetting uit de Tour de Wallonie

Bij zijn echte terugkeer knoopt Alaphilippe meteen aan met ritwinst in de Tour de Wallonie, maar twee dagen later moet hij alweer opgeven. Deze keer gooit een coronabesmetting roet in het eten. Zijn comeback valt zo weer in het water. “Het wordt allemaal wat veel”, klinkt het dan bij Lefevere. Alaphilippe moet ook de Clasica San Sebastian laten schieten. “Dit seizoen zat het nog niet echt mee. Ik heb nog maar weinig kunnen koersen in mijn regenboogtrui en dat is zeker mentaal niet altijd even makkelijk geweest”, haalt hij aan.

1 september 2022

Nieuwe exit in de Vuelta

Alaphilippe begint met goede moed aan de Vuelta en Lefevere zet hem op scherp: “Ik verwacht iets van Julian, en niet alleen in dienst van Evenepoel.” Opnieuw loopt het faliekant af. Nieuwe val en dit keer met een ontwrichte schouder tot gevolg. “Hij zag dit jaar al vaker de binnenkant van een ziekenhuis dan dat hij op zijn fiets zat”, laat Lefevere zich ontvallen. Alaphilippe haalt het WK in Wollongong nog wel net, maar speelt er nooit een rol van betekenis. Met een 51ste plek in de Ronde van Lombardije zet hij een punt achter een ontgoochelend seizoen.