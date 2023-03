‘Lucky losers’ Gille en Vliegen halen de finale in het dubbelspel net niet

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op het ATP-toernooi in Dubai (hardcourt/2.855.495 dollar). De Belgische dubbelspecialisten, die als ‘lucky losers’ werden opgevist voor de hoofdtabel, verloren in hun halve finale na een supertiebreak (5-7, 7-6 (7/5) en 10/7) van de Amerikaan Maxime Cressy en de Fransman Fabrice Martin. De partij duurde net geen twee uur.

In de finale wacht voor Cressy en Martin een duel met de Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliovaara, samen het derde reekshoofd. Zij klopten in hun halve finale de Kroatische topreekshoofden Nikola Mektic en Mate Pavic in twee sets (6-4 en 6-2).

Gille en Vliegen verloren vorige week zaterdag nog hun eerste kwalificatieronde in Dubai. In januari waren ze de beste op het ATP-toernooi in het Indische Pune, hun zesde gezamenlijke dubbeltitel.

De twee Limburgers waren de enige Belgische vertegenwoordigers in de Verenigde Arabische Emiraten.