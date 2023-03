In The masked singer barst de bubbel voor Soaperstar: “Ik dacht echt dat ik ging sterven in dat pak!”

Net voor The Big Bang – het moment dat de twee groepen in ‘The masked singer’ bij elkaar worden gevoegd – is het om zeep voor Soaperstar. Zij moest het onderspit delven tegenover Leeuw. Toch blikt ze tevreden terug op het avontuur: “Als nieuwe mama verlies je wel wat van jezelf… Soaperstar is een echte diva en het programma staat ook volledig los van mijn leven als jonge mama, waardoor ik dat stukje van mezelf kon terugvinden.”