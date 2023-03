Wie we daar hebben! Adnan Januzaj maakt debuut voor Basaksehir met nipte zege

Adnan Januzaj heeft vrijdag zijn eerste minuten gemaakt voor Basaksehir in de Turkse Super Lig. Op bezoek bij Alanyaspor verloren Januzaj en co met 1-0. De vijftienvoudige Rode Duivel, die begin februari op huurbasis overkwam van Sevilla, viel op het uur in.

Een goal van Efkan Bekiroglu (54.) volstond voor de overwinning voor de thuisploeg. Alanyaspor speelde in het slot met z’n tienen na rood voor de Nederlander Leroy Fer (69.). Bij Basaksehir stonden met de Belgische Algerijn Ahmed Touba en voormalig Anderlecht-spelers Lucas Biglia en Stefano Okaka enkele bekende namen aan de aftrap.

Basaksehir is in de tussenstand in de Turkse hoogste klasse vierde, met 40 punten na 22 speeldagen. Koploper Galatasaray, met Dries Mertens, telt veertien punten meer.

De competitie in Turkije hervatte pas vorige week na de zware aardbevingen.

Basaksehir komt komende donderdag op bezoek bij AA Gent in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Conference League. De terugwedstrijd in Istanboel is zes dagen later. Basaksehir schakelde in augustus in de play-offs voor de Conference League Antwerp uit.

