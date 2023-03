Huis onbewoonbaar door brand in Halen: “Onze papegaai heeft het niet overleefd”

Aan De Nieuwe Gracht in Halen is vrijdagavond een brand uitgebroken in de woning van Ghani Shahzad. Het huis is onbewoonbaar. “Gelukkig was er niemand thuis, maar onze papegaai heeft de brand jammer genoeg niet overleefd”, zegt Ghani.

De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West-Limburg werd rond 17.45 uur opgeroepen voor een woningbrand. “Wij kwamen ter plaatse met twee autopompen, een ladderwagen en een tankwagen”, vertelt officier Sam Brebels. “De brand is ontstaan in de garage. Bij onze aankomst kwam de rook al naar buiten via de poort van de garage en via de ramen op de verdieping van de woning. De oorzaak is van de brand nog niet gekend.”

Van het gezin Shahzad was op dat moment niemand thuis. “Mijn zoon volgt een opleiding tot officier aan de militaire academie in Brussel”, vertelt Ghani Shahzad. “Ik was naar het station van Diest gereden om hem daar op te halen van de trein. Toen ik stond te wachten, kreeg ik telefoon dat er brand was in het huis. Ik ben onmiddellijk naar hier gekomen. Gelukkig was er niemand thuis, en zeker de kleinkinderen niet. Onze kat zat wel nog in het huis, maar die is weg kunnen lopen. Later is ze teruggekeerd. Onze papegaai heeft de brand jammer genoeg niet overleefd.”

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar het huis van Ghani is wel onbewoonbaar. De brandweerlui sleepten de inboedel van de garage naar buiten. Ook in de garage van de buurman was er rookschade. De getroffen familie is afkomstig uit Pakistan. “We wonen in Halen sinds 1999”, vertelt Ghani. “Voordien woonden we in Leopoldsburg. Van onze vijf kinderen zijn er drie in België geboren.” Het gezin krijgt onderdak bij familie.