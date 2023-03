Oranje tranen op WK schaatsen: Nederlandse vrouwen pakken wereldtitel maar worden gediskwalificeerd voor blote enkel

Safety first in het langebaanschaatsen. Omwille van de hoge snelheden en de vlijmscherpe messen onder de schaatsen heeft de internationale schaatsunie bijzonder strenge regels inzake kledij op de ijspiste. Elk stukje huid moet volledig zijn afgeschermd door de snijbestendige pakken. En net daar liep het mis bij gastland Nederland.

In een fantastische tijd van 2:52:65 - een evenaring van het nationaal record - gleden Joy Beune, Irene Schouten en Marijke Groenewoud tijdens de ploegachtervolging over de meet. Gebalde vuisten, glunderen op het middenplein, de wereldtitel vieren. Tot plots enkele minuten later het ongeloof opstak in de Friese schaatstempel: de Nederlandse vrouwen werden gediskwalificeerd. De enkel van Beune was zichtbaar tijdens de race. De uitsluiting kwam kei hard aan bij de Nederlandse vrouwen. De tranen bungelden over de wangen van ‘dader’ Beune, olympisch kampioene Schouten nam geen blad voor de mond voor de camera van de NOS. “Dit is gewoon helemaal kut. Als je zo wereldkampioen wil worden...” Een schaatsdrama voor Nederland, dat het goud naar Canada zag gaan.

De Nederlandse mannen verzachtten even later de pijn. Onder aanvoering van Patrick Roest grepen zij wel het goud op de ploegenachtervolging.