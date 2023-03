Europese titel én een wereldrecord! Nafi Thiam zet de puntjes op de i op het EK indoor, Noor Vidts pakt knap brons

Nafi Thiam heeft haar favorietenrol waargemaakt op het EK indoor in Istanboel. Thiam nam al bij het tweede onderdeel de leiding en gaf die in de overige drie onderdelen niet uit handen. Noor Vidts zette net als Thiam een topprestatie neer. Vidts sloot haar vijfkamp af met een bronzen medaille.

De vijfkamp begon uitstekend voor de Belgen in Istanbul. Noor Vidts toonde op de 60m meteen hoe snel ze is. Vidts won haar reeks en mocht zo 1.082 punten op haar naam schrijven. Ook topfavoriete Nafi Thiam, die in extremis het EK indoor aan haar programma toevoegde, liep een sterke 60m. Met een evenaring van haar persoonlijk record begon ze de dag als derde.

In het tweede en derde onderdeel onderstreepte Thiam nog maar eens haar favorietenstatus. Bij het hoogspringen, haar favoriete onderdeel, ging ze over 1m92 en veroverde ze zo de leiderspositie. Ook Vidts deed het niet onaardig, maar moest met 1,83m wel toezien hoe Thiam en de Poolse Adrianna Sulek een kloofje sloegen.

Sulek, die eerder al aangaf Thiam het vuur aan de schenen te willen leggen en voor een wereldrecord ging, bleek een taaie klant voor onze landgenotes. Terwijl Thiam (met een persoonlijk record) en Vidts ook in het kogelstoten een straffe prestatie lieten optekenen, bleef ook Sulek in het spoor van onze landgenotes. De rest zag lijdzaam toe hoe het trio steeds verder wegsloop. De medailles lagen zo al na het derde onderdeel vast, de volgorde echter nog niet.

© BELGA

Derde Europese titel voor Thiam

Later op de dag stonden de twee laatste onderdelen op het programma: het verspringen en de 800 meter. Wilde Thiam het wereldrecord breken, dan was een persoonlijk record op beide onderdelen nodig. Bij het verspringen kwam Thiam niet verder dan 6,59m. Drie centimeter minder dan Sulek. Geen drama. Het goud kon onze landgenote bijna niet meer ontsnappen, of ze moest op het slotnummer helemaal instorten. Ook een wereldrecord kon nog, maar dan moest er wel een absolute toptijd gelopen worden.

Op die 800m was het toch nog bang afwachten. Sulek zette Thiam meteen onder druk. De Poolse zette een absolute toptijd neer. Maar Thiam had goed ingedeeld en ging in de laatste ronde nog bijzonder goed vooruit. Thiam finishte in 2:13.60 slechts enkele seconde achter haar Poolse concurrente. Goed voor de Europese titel én een wereldrecord (5.055 punten). Het vorige wereldrecord stond sinds maart 2012 met 5.013 punten op naam van de Oekraïense Nataliya Dobrynska. Opnieuw een topprestatie dus van onze landgenote.

Thiam toont zo in Istanbul nog maar eens dat ze de beste is op dit nummer. Met ook Vidts op het podium ziet de toekomst er alvast rooskleurig uit op de meerkamp.