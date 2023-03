Komt er een Tiktok-verbod voor overheidspersoneel? “Zulke apps horen niet thuis op smartphones met staatsgeheimen”

Steeds meer regeringen en landen leggen het Tiktok- en social media-apps van overheidspersoneel aan banden. Ook in ons land zijn de geesten aan het rijpen. Premier De Croo heeft de veiligheidsdiensten gevraagd om een risicoanalyse uit te voeren, omdat Tiktok in handen is van het Chinese Bytedance. “Apps met als businessmodel ‘data inzamelen’ horen niet thuis op smartphones met staatsgeheimen.”