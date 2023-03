Julien Watrin gelooft na Belgisch record in zijn kansen op de 400m: “In een finale is alles mogelijk”

Julien Watrin en Alexander Doom plaatsten zich vrijdag voor de finale van de 400 meter op het EK indooratletiek in Istanboel. Watrin deed dat in een Belgisch record. De Belgen geloven in hun kansen in de finale.

Alexander Doom werd in zijn halve finale derde in 46.12. Zijn tijd is de zesde van alle halvefinalisten. “Ik wist dat het een moeilijke race zou worden en dat het belangrijk ging zijn om attent te blijven”, reageerde Doom, die zich voor zijn eerste individuele finale op een groot toernooi plaatste. “Na 200 meter voelden de benen niet meer zo fris maar ik denk dat dat bij iedereen het geval is. Ik ben in mijn opzet geslaagd en zit in de finale. Dat stemt me supertevreden.”

“Het was het grote doel van het seizoen en dat is dus geslaagd. Ik ga nu een nachtje goed slapen om klaar te zijn voor de finale”, besloot Doom.

In 45.82 moest Watrin in de andere halve finale alleen de Noor Karsten Warholm (45.43) voor laten gaan. Het vorige nationale record (45.88) stond ook op naam van de loper uit de provincie Luxemburg, die de derde totaaltijd klokte. “Ik ben heel tevreden”, straalde hij. “Vroeger kreeg ik het vaak lastig in het tweede deel van de race, maar ik heb mentaal een stap gezet. Ik geloof in mijn kansen in de finale, ik zit goed in mijn vel. In een finale is alles mogelijk. Geweldig dat we ons met twee Belgen konden plaatsen. Super voor Alexander dat hij er ook bij is.”

De finale staat zaterdag om 18u20 Belgische tijd op het programma.