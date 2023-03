Max Verstappen zit goed in zijn vel. — © Red Bull

Max Verstappen (25) is in Bahrein aan zijn negende F1-seizoen begonnen. Nog nooit hebben we hem voor de start van een seizoen zo relaxed gezien. Twee wereldtitels op zak en de wetenschap dat je de snelste auto onder de bips hebt, dat ontspant een mens. “Ik geniet van wat ik doe. Ik máák het genietbaar.”